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影片只有幾萬觀看！YTR嗆「女生露個X就7000萬觀看」：也是暈了

▲▼影片只有幾萬觀看！YTR嗆「女生露個X就7000萬觀看」：也是暈了。（圖／翻攝爆廢1公社、Crazy熊戶外極限運動頻道）

▲YouTuber「Crazy熊」。（圖／翻攝Crazy熊戶外極限運動頻道）

記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber「Crazy熊」時常拍攝各種類型影片，多年下來累積7萬人訂閱。對此，Crazy熊PO出外國YTR穿著運動服做瑜珈等運動的截圖表示，「女生露個B就7000萬觀看，我也是暈了」，引起網友討論。

Crazy熊在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，他拚死拚活地做YT影片，主題包括在戶外到處跑、野外抓海鮮及戶外求生，回家後還要剪片、配樂及修圖，但最後卻只有幾萬觀看。

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Crazy熊PO出外國YTR的shorts影片總攬截圖，顯示該頻道的熱門6個影片最低也有772萬觀看、最高則有7809萬次觀看，讓他心裡不平衡地說，「女生露個B就7000萬觀看，我也是暈了」。

▲▼影片只有幾萬觀看！YTR嗆「女生露個X就7000萬觀看」：也是暈了。（圖／翻攝爆廢1公社、Crazy熊戶外極限運動頻道）

▲Crazy熊全文如上。（圖／翻攝爆廢1公社）

網友看完紛紛留言，「你露一根，跟她拼」、「你不滿也可以露個B，不然連CDEF都一起露」、「流量密碼」、「短影音流量會比超過10分鐘的影片還高，加上『世界和平』的畫面更養眼」、「這7000萬次裡面我也有看了一次」。

也有人說，「真的要做，要走更大眾的路線。以大陸網紅為例…最頂尖的幾乎都是男性。說車界、吃播、搞笑走向…只靠身材、顏值會有天花板，但是有專業有創意的…上限無窮。不過趕海跟戶外生存…是比較小眾市場…想辦法帶貨會比去關注多少人觀看影片重要吧」。

▼Crazy熊附上7000多萬觀看的截圖。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲▼影片只有幾萬觀看！YTR嗆「女生露個X就7000萬觀看」：也是暈了。（圖／翻攝爆廢1公社、Crazy熊戶外極限運動頻道）

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