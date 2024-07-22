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川普與澤倫斯基通話盼和平　俄：只對烏克蘭投降有興趣

▲川普與澤倫斯基通話，並在社群平台發文。（圖／翻攝自X／Volodymyr Zelenskyy）

▲川普與澤倫斯基通話，並在社群平台發文。（圖／翻攝自X／Volodymyr Zelenskyy）

記者陳香菱／綜合報導

美國共和黨總統候選人川普在20日表示，與烏克蘭總統澤倫斯基「進行了一次非常好的通話」，「身為你們的下一任美國總統，我將為世界帶來和平」。俄羅斯則指出，只對「烏克蘭投降」有興趣。

ISW（美國戰爭研究所）指出，澤倫斯基在19日與川普通話，並討論了烏克蘭戰爭的結束狀態。澤倫斯基表示，他同意與川普在未來的私人會晤中，討論實現公平和真正長久和平的方法。川普則認為，俄羅斯和烏克蘭將能夠走到一起，透過談判達成結束戰爭的協議。

然而，克里姆林宮表示，俄羅斯只對透過談判達成解決方案感興趣，並且必須是「烏克蘭投降」，為俄羅斯摧毀烏克蘭國家地位鋪平道路。

「身為你們的下一任美國總統，我將為世界帶來和平」，川普在「Truth Social」上發文表示，希望結束這場「造成如此多生命和摧毀無數無辜家庭的戰爭」，雙方能走在一起，透過談判達成協議，結束暴力，並為繁榮鋪平道路。

目前，還不清楚川普打算如何處理俄烏戰爭，但他曾在去年接受路透社採訪時提到，烏克蘭可能必須要放棄一些領土，才能達成和平協議。

▲澤倫斯基在社群平台X表示，烏克蘭防空已加強。（圖／翻攝自X／Volodymyr Zelenskyy）

▲澤倫斯基表示，烏克蘭防空已加強。（圖／翻攝自X／Volodymyr Zelenskyy）

澤倫斯基22日在社群平台X上指出，「感謝拜登總統對烏克蘭爭取自由的堅定支持。」烏克蘭和整個歐洲目前的局勢同樣具有挑戰性，真誠地希望美國繼續發揮強而有力的領導作用，阻止俄羅斯的邪惡得逞。

澤倫斯基也指出，烏克蘭空軍司令回報，已成功擊落無人機、反擊俄羅斯的飛彈，而德國的防空支援已抵達烏克蘭，他對美國和德國邁出的這一步表達感謝，「我們的防空力量已經加強」。

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