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錄取老闆秘書「變保母兼陪酒」　她隔天火速離職！翻評論嚇壞了

▲▼職場性騷擾,職場,主管,同事,上司,男女,勾引。（圖／達志影像／示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友最近錄取一間公司的秘書，並在入職第一天，就幫老闆處理各種私事，讓她有種保母兼陪酒小姐的既視感，於是隔天火速離職；事後，她好奇瀏覽職缺評論，瞬間慶幸自己果斷離開，也忍住不勸世「不要踩到地雷阿！」

女網友在Dcard發文提到，最近錄取了一間公司的秘書，原以為工作內容是負責協助處理行政事務、跨部門合作等，確保公司能運作順暢；怎料，入職第一天發現，除了幫老闆安排應酬行程外，還得處理各種私事，「像是約診、陪老闆看醫生、把藥裝到他每天的藥盒、買保健食品、領藥、打掃老闆家裡等，不過都是很簡單、沒有門檻的事。」

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她接著表示，晚上跟老闆去應酬，也是陪笑、幫忙倒酒、喝酒，「老闆還跟我說，他就是要帶漂亮年輕的妹妹，這樣才有面子，結束之後一直覺得，我就像老闆的保母兼陪酒小姐。」

隔天，原PO忍不住詢問其他秘書，從這份工作中獲得了什麼，結果答案竟是「可以認識到很多大人物、吃到很多好吃的東西、薪水高」，這讓抱持著學習心態的她，立刻提離職。

▲▼小酌,聚會,喝酒,威士忌,乾杯,居酒屋。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

事後，她好奇上求職網站，翻到2019年已離職秘書的評論，而字裡行間也透露著「老闆要找的是小三，不是秘書」，這番話讓她嚇壞了，直呼「奉勸大家不要踩到地雷。」

對此，網友們紛紛回應，「這根本就不是正常秘書的工作」、「只能說私人秘書和公司秘書不一樣」、「這種秘書待久了，可能還要負責攝護腺按摩，接待老闆朋友，客戶多人連線」、「陪看醫生拿藥是看護吧！下班陪酒很不OK，老闆會說那種話，也是在試探妳的底線，幸好妳離職了」。

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