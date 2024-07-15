獨／LMFP大廠經理變內鬼！竊19.44億商業機密　泓辰材料回應了

▲桃園檢方對竊取前公司高價產品營業秘密的鄒男，建請從重量刑。（圖／資料照片）

記者楊熾興、劉人豪／桃園報導

於泓辰材料公司擔任事業處生技部專案經理的60歲鄒姓男子，趁離職前將有關公司產品之配方、製程、設計及設備研發之營業秘密資料檔案共5861個，拷貝到個人隨身碟、行動硬碟帶離公司，使價值19.44億之最新產品營業秘密外洩，造成該公司鉅額損失。對此，泓辰材料表示，因檔案內容涉及機密，將進行內部討論後，明（16）日對外說明該案詳情。

桃園地檢署指出，鄒男在磷酸鋰錳鐵(LMFP)正極材料製造商，擔任材料事業處生技部專案經理，並參與公司內部研發專案。鄒男於去年12月8日至26日離職前，利用接觸LMFP電池正極材料生產技術、配方及設備研發機密資訊之機會，擅自將有關公司產品之配方、製程、設計及設備研發之營業秘密資料檔案共5861個，拷貝到個人隨身碟、行動硬碟而帶離公司，使價值19.44億的最新產品營業秘密外洩，造成該公司鉅額損失。

今年4月29日搜索鄒男住處，查獲相關隨身碟、行動硬碟等物，經檢察官訊問被告後，聲請法院羈押獲准，並於近日偵查終結，鄒男涉犯營業秘密法第13條之1第1項第2款、3款逾越授權重製及刑法第359條無正當理由取得他人電磁紀錄等罪嫌，提起公訴，並考量被告所造成之損害及為維護高科技產業健全發展、確保國家產業競爭力，建請法院從重量刑。

據了解，泓辰材料成立二十多年，從2009年開發LMFP並量產，為全世界第一家量產LMFP的公司，也是目前正極材料廠中唯一具有設備研製能力和材料研發能力的公司。對於鄒男帶走營業秘密資料檔，使價值19.44億之最新產品營業秘密外洩，造成泓辰材料鉅額損失。對此，泓辰材料表示，因內容涉及公司機密，將進行討論之後，明天對外說明。