超準時下班！同事「偷偷離職5大前兆」！全場點頭：超級準

▲不少人離職前，會慢慢清空桌上物品。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

該如何判定同事想離職了？一名網友曝幾個蛛絲馬跡，像是桌上變得乾淨、偷跑出去接電話、準時下班，以及短時間用完特休等。文章引來近萬人點頭認證，還補充其他徵兆，「還有講話越來越直接」、「還有...愛做不做，不幹走人的態度」、「很常常請2小時提早下班，或晚些上班」。

一名網友在《Threads》分享同事「打算默默離職」的5個徵兆，首先是辦公桌越來越乾淨，且慢慢清空他的私人物品；第二、上班時，還會偷偷離開辦公室，去外面接電話；第三、變得超準時下班。

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第四點、最容易可發現的就是，對方把特休用完；最後，開始計算自己為公司賺多少錢。

文章引來近萬人關注，大家也分享其他蛛絲馬跡，「還有講話越來越直接」、「補充一個，還有除了公事之外，不再跟主管及一般交情的同事有過多的交流」、「很常常請2小時提早下班，或晚些上班」、「補充一個：上班時開始展現自在的笑容」、「6.在廁所時間變長」、「還有...愛做不做，不幹走人的態度」、「超級準...就是我」。

有人則反問第5點，「第五點有啥用處？公司又不會因為這樣在離職時給分紅？」原PO則解釋，「思考自己當多久社畜，領了多少錢？幫公司賺多少，處理多少專案、各種績效表現？可以寫進履歷裡面」。