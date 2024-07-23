凱米長大又變胖！　4天降雨模擬「一片紫白」

▲今起4天降雨熱區，可見周三、周四恐「一片紫白」。（圖／翻攝天氣風險臉書）



記者陳俊宏／台北報導

凱米長大又變胖！中央氣象署表示，中度颱風凱米過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大。天氣風險公司分享今起4天降雨熱區，可見周三、周四恐「一片紫白」，得慎防致災性降雨。

天氣風險指出，凱米颱風來勢洶洶，直撲台灣的機率持續上升，依照目前的預測路徑，一張圖帶你看降雨熱區：

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►今天：

基隆、宜蘭、東北角風雨逐漸轉強，花東也有短暫陣雨，南部山區有局部午後雷陣雨。



►周三：

新竹以北、宜蘭、北部山區有持續性的大雨，中南部山區在午後雨量也會快速累積。



►周四：

大台北、西半部地區、中南部山區風強雨驟，慎防致災性降雨，北部晚間雨勢轉緩。



►周五：

颱風遠離，西南風影響，中南部山區仍有較大雨勢。

天氣風險提醒，颱風路徑仍有變數，請隨時注意颱風最新動態。

▲▼最新颱風路徑及預報圖。（圖／氣象署）



氣象署觀測，凱米颱風今晨5時中心位置在鵝鑾鼻的東南方約550公里之處，過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，向北轉北北西移動，對巴士海峽、台灣東南部海面、台灣東北部海面將構成威脅，此颱風未來強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢。

氣象署預報員張竣堯接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，預計今天中午到傍晚發布陸上警報，預估首波警戒區以宜花東為主；而周三、周四風雨最強，屆時暴風圈有機會壟罩各縣市。

▼周三、周四風雨最強。（圖／氣象署）

