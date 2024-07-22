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陳亭妃、陳秋萍會勘永康區淹水　盼從管線瓶頸實質突破解決

▲立委陳亭妃與市議員陳秋萍接獲陳情，22日立即邀約水利局、工務局、永康區公所等前往淹水區域會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃與市議員陳秋萍接獲陳情，22日立即邀約水利局、工務局、永康區公所等前往淹水區域會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南21日下午一場大雷雨伴隨強風，劇烈雷雨及降雨導致永康區部分路面因雨水宣洩不及一度積水，尤其永康區永大夜市前的永大路二段雙線道及機慢車道、人行道，全部被水淹沒，人行道積水超過腳踝，居民怨聲連連。

立委陳亭妃與市議員陳秋萍接獲陳情，22日立即邀約水利局、工務局、永康區公所會同永康里魏萬順里長、北興里鄭文生里長、北灣里方富詳里長至保生宮、永達醫院、永大夜市旁、北灣里大灣路等淹水區域會勘。發現該處位於舊部落與新社區交接處，因此排水系統的中排、小排受到其他單位管線阻擋、造成瓶頸，因而引發大量淹水。

▲立委陳亭妃與市議員陳秋萍接獲陳情，22日立即邀約水利局、工務局、永康區公所等前往淹水區域會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃並於會中決議，要求水利局於兩週內提出管線檢討計畫，先針對管線問題進行突破，後續再由她協調各管線單位並爭取中央經費，才能從根本解決永康淹水問題。

▲立委陳亭妃與市議員陳秋萍接獲陳情，22日立即邀約水利局、工務局、永康區公所等前往淹水區域會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳秋萍表示，永康區一帶逢雨必淹的問題存在已久，每每反映市府爭取經費改善，即使加大側溝容量，都因為管線問題只能治標不至本。陳亭妃指出，由於該區域屬於新舊社區交接處，許多排水管線受到自來水管或是其他管線阻擋，限制排水容量，也無法增設箱涵。現場居民甚至向她反映，每次一下大雨就至少淹到四個磚塊高，明顯造成居民的困擾。因此，為了有效規劃排水系統，今日決議請市府在兩週內提出管線檢討計畫，解決地方淹水的瓶頸端，再協調各管線單位並爭取中央治水經費，希望能實質改善積水問題，讓永康淹水惡夢不再現。

▲立委陳亭妃與市議員陳秋萍接獲陳情，22日立即邀約水利局、工務局、永康區公所等前往淹水區域會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外，針對永大路淹水，陳亭妃表示，最主要是因為側溝不夠大，容水量不足，再加上尾端沒有與箱涵銜接，流水的最終出處無法緩解，當然就直接爆衝於路面，造成淹水的狀況。所以要求市府針對永大路易淹地區的排水溝重新進行設計規劃，抓出所需要的水溝寬度、深度以及最後如何連接箱涵的部分，尤其要注意水溝斷面的高低差，在9月份提出改善所需的預算，並且事先和里長溝通，確認設計的方向無虞。

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