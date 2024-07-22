台中特斯拉下坡逆向撞貨車　滿地藍色電池液！維修費估150萬

▲特斯拉逆向撞上對向小貨車，地面灑滿藍色電池液。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市龍井區今（22）日下午發生車禍，1輛白色特斯拉行經中沙路彎道處時，疑未減速而跨越雙黃線，撞上對向1輛小貨車，造成特斯拉車頭毀損嚴重，地面灑滿藍色電池液，車內駕駛、乘客3人擦挫傷，經送醫無生命危險，詳細肇因及車禍情形由交通大隊分析鑑定。

警方調查，今天下午2時32分，詹姓男子（27歲）駕駛特斯拉沿台中市龍井區中沙路往龍井方向行駛，行經下坡路段時，跨越分向限制線駛入對向車道，與對向張男（59歲）駕駛的小貨車發生碰撞。

事故造成詹男與車上2名乘客受傷，分別送往中港澄清醫院、台中榮總、沙鹿光田醫院救護，均無生命危險；張男雙膝疼痛，未就醫。警方對雙方駕駛進行酒測，無酒精反應，事故詳情由交通大隊進一步釐清。

台中蘇姓車商看過事故照片研判，該輛白色轎車型號為特斯拉Model S，新車要價近300萬元，事故現場地面蔓延藍色電池液，電池已嚴重受損，其它包括引擎蓋、大燈、葉子板、前保桿、擋風玻璃、電池驅動模塊無一倖免，其中維修費用最貴的就是電池約100多萬，全部的修繕費用共約須150萬元以上。

▲▼特斯拉毀損嚴重，車商粗估維修費超過150萬元。（圖／民眾提供）



針對本起交通事件，烏日警分局呼籲，駕駛人行經彎道時，務必減速慢行、並預作煞車準備，應遵循標誌標線引導指示之路線行駛，切勿任意跨越雙黃線，以確保用路人行車安全。