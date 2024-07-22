女送貨員包裹掉了！跟撿拾好心男「擦身而過」　互不知在找彼此

記者許權毅／台中報導

台中市一名謝姓女送貨員19日工作時行經潭子區，不慎將貨物遺落，謝女察覺有異，馬上回到該處尋找，卻發現「貨物消失」。原來是一名路過好心的熊男撿起，2人還在監視器畫面中「擦身而過」，卻不知道正在找彼此，還是在派出所才知道，原來早就遇到了。

▲台中一名謝姓女送貨員19日將機車上的白色包裹遺失。（圖／記者許權毅翻攝）



大雅警分局潭北所員警廖乃嫺、實習生張鈺芳當日13時許接獲謝女報案，立即調閱路口監視器畫面，發現謝女應該行經潭子區雅豐街與潭富一街時，不小心將包裹掉落至路邊。畫面拍下，謝女遺失貨物不久，一名男子就馬上騎乘機車經過，將貨物撿起，並且放在腳踏墊。

▲剛好一個好心男（左）撿起，跟回頭尋找的謝女（右）還同框，都不知道正在找彼此。（圖／記者許權毅翻攝）



沒多久，監視器拍下男子騎車直行，剛好跟回頭找尋的「失主」謝女擦身而過，謝女雙眼緊盯地面，緊張地尋找，沒察覺貨物就在對向男子的機車上頭。經警方聯繫後，拾獲者為熊姓男子，稱當下趕著去上班，才沒有直接將物品送到派出所去，後續也順利讓謝女找回物品。

大雅分局表示，特考班學生於暑期實習期間積極學習，與學長姐一同幫助民眾，秉持著為民服務精神，迅速協助民眾找回遺失物品，十分值得嘉許。