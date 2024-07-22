499褲子「他拿1001元找零」　友看傻：誰能比他丟臉！全場狂+1

▲友人拿了1001元給店員找錢。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人結帳時，真的腦袋突然打結！一名網友分享友人爆笑事蹟，買了一件499元褲子，卻拿1001元結帳，而店員也找了502元給他，讓原PO笑虧「誰能比他丟臉！」文章曝光後，引來一票網友尷尬舉手，「笑死！這種丟臉的事我也做過！」

一名網友在《Threads》笑稱，最近朋友去服飾店買了一件499元褲子，結帳時靈機一動，拿出一張千元大鈔與1元，要給店員找錢。

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因此結帳單出現「現金1001元，找零502元」的爆笑趣事，讓原PO秒笑虧「誰能比他丟臉！」

底下引來4000多人按讚，紛紛熱議「我們班有人收集1000個1塊錢，去便利商店買東西，店員看到超傻眼」、「就給店員說，1塊不用，找500元就好」、「只有我不理解丟臉在哪嗎？不都錢」、「我朋友去買衣服，老闆開價399元，問能不能便宜一點，老闆說：看你漂亮算你350啦，我朋友回：不能算我390嗎...老闆默默地轉頭跟我四眼相對，眼神在問我『這你朋友嗎』」、「店員：我就靜靜的看你裝逼」。

不少人也+1舉手自嘲，「對不起！我真的做過這件事」、「笑死！這種丟臉的事我也做過」、「這題我會，我買了309元的東西給店員404元，結果找回95元，重點是我有10元銅板。」、「還以為是我朋友發的文」。