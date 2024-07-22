　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

499褲子「他拿1001元找零」　友看傻：誰能比他丟臉！全場狂+1

▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲友人拿了1001元給店員找錢。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人結帳時，真的腦袋突然打結！一名網友分享友人爆笑事蹟，買了一件499元褲子，卻拿1001元結帳，而店員也找了502元給他，讓原PO笑虧「誰能比他丟臉！」文章曝光後，引來一票網友尷尬舉手，「笑死！這種丟臉的事我也做過！」

一名網友在《Threads》笑稱，最近朋友去服飾店買了一件499元褲子，結帳時靈機一動，拿出一張千元大鈔與1元，要給店員找錢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因此結帳單出現「現金1001元，找零502元」的爆笑趣事，讓原PO秒笑虧「誰能比他丟臉！」

底下引來4000多人按讚，紛紛熱議「我們班有人收集1000個1塊錢，去便利商店買東西，店員看到超傻眼」、「就給店員說，1塊不用，找500元就好」、「只有我不理解丟臉在哪嗎？不都錢」、「我朋友去買衣服，老闆開價399元，問能不能便宜一點，老闆說：看你漂亮算你350啦，我朋友回：不能算我390嗎...老闆默默地轉頭跟我四眼相對，眼神在問我『這你朋友嗎』」、「店員：我就靜靜的看你裝逼」。

不少人也+1舉手自嘲，「對不起！我真的做過這件事」、「笑死！這種丟臉的事我也做過」、「這題我會，我買了309元的東西給店員404元，結果找回95元，重點是我有10元銅板。」、「還以為是我朋友發的文」。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
快訊／高雄過港隧道排風機遭撞墜毀！　車流嚴重回堵
最快今晚發海警　「周三周四最劇烈」強風豪雨襲全台
台股大屠殺612點　2大主因影響
快訊／與妻兒三峽溪戲水　45歲夫溺水死亡
蕭淑慎現況曝光！　幫人帶小孩月領3萬保母費
《瑞鎮家2》冰島開業「隔壁桌竟是理想混蛋」　異地相認：都台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中颱凱米「登陸3縣市」機率過半　粉專示警：猛烈雨勢至少2天半

凱米颱風今晚影響東南部海域　農業部籲農漁民加強防颱

中颱凱米最快今晚發海警　「周三周四最劇烈」強風豪雨襲全台

頂新和德攜手早稻田大學棒球部　共同推動台灣基層棒球

快訊／嚴防凱米颱風！熱氣球嘉年華喊卡　明後綠島蘭嶼船班全取消

便當微波「塑化劑狂飆40倍」！醫曝對腎臟驚人危害　教1招避免

快訊／國家警報響了！大雷雨灌1地　暴雨警戒2小時　

男友超愛！把頭埋進胸部「是什麼感覺」　網浮誇形容：可以住在那

愛在心底口難開！12星座「表面冷淡、心裡卻愛到不行」3大原因大公開

BLACKPINK鐵粉「一整櫃珍藏」被清空！女友回1句...他崩潰趕人

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

林俊傑是香菜Lover

王建民登板夢幻對決洪一中　觸身球砸中陳金鋒：完蛋了

17歲少年搶老人手機　逃逸3秒後遭公車撞死

中颱凱米「登陸3縣市」機率過半　粉專示警：猛烈雨勢至少2天半

凱米颱風今晚影響東南部海域　農業部籲農漁民加強防颱

中颱凱米最快今晚發海警　「周三周四最劇烈」強風豪雨襲全台

頂新和德攜手早稻田大學棒球部　共同推動台灣基層棒球

快訊／嚴防凱米颱風！熱氣球嘉年華喊卡　明後綠島蘭嶼船班全取消

便當微波「塑化劑狂飆40倍」！醫曝對腎臟驚人危害　教1招避免

快訊／國家警報響了！大雷雨灌1地　暴雨警戒2小時　

男友超愛！把頭埋進胸部「是什麼感覺」　網浮誇形容：可以住在那

愛在心底口難開！12星座「表面冷淡、心裡卻愛到不行」3大原因大公開

BLACKPINK鐵粉「一整櫃珍藏」被清空！女友回1句...他崩潰趕人

中颱凱米「登陸3縣市」機率過半　粉專示警：猛烈雨勢至少2天半

凱米颱風今晚影響東南部海域　農業部籲農漁民加強防颱

凱米警戒！龜山島明起封島4天　台東熱氣球嘉年華7／24起暫停3天

日星巴克話題「水蜜桃星冰樂」夏日限定！　滿滿果肉混合奶油超欠喝

老派ㄟ西式理髮廳喝杯咖啡！古亭小秘境　記得敲碗老闆隱藏版甜點

演唱會才秒殺！楊乃文現身台南開唱　聊「這話題」停不下來：講最多話的一次

Energy演唱會剩不到5天！　牛奶「身體狀況出現異常」：不要開玩笑

超Q「貓貓蟲咖波手搖杯」第2彈登場！加碼收實用提袋、製冰盒

高雄夢時代5間新餐廳報到！　SOGO大巨蛋漢堡排嘉8／1開幕

剛畢業「爸媽計畫幫買房」她卻搖頭！女吐真實原因　網一看狂勸

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

快訊／「凱米」轉中颱！最新路徑出爐

有機會颱風假？　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率破8成

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

凱米登陸機率升！2地成風雨搖滾區

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝

凱米颱風變胖「暴風圈周三上午觸陸」　專家曝風雨最強時間

行動電源充電有禁區！台電：有3件事別做

凱米估明發陸警「暴風圈掃半個台灣」　首當其衝地區曝

凱米「挑戰強颱」最快深夜海警　明加速北上！2天風雨最劇

「沒提早10分鐘」算遲到　新人反擊1句！主管惦惦了

有做就是奧客　他列11項超商NG行為

凱米路徑很像！歷年「4西北颱凶狠」奪近300命

日估凱米登陸台灣　「強風驟雨加劇」暴風圈驚人

更多熱門

相關新聞

可不可女店員家賠7位數　網驚：家中有礦？

可不可女店員家賠7位數　網驚：家中有礦？

日前可不可「口水加料妹」搞垮新竹關埔店，她已正式向苦主道歉，連同媽媽一起電話賠罪。可不可總部則發聲明，女店員與另一位涉事員工要賠償7位數的高額代價。就有網友看到家長接受賠償，忍不住好奇問卦，「這兩個高中生的背後家長是不是都是有礦？」話題引發討論。

「打烊前30分鐘」不敢買飲料　網轟：慣老闆的問題

「打烊前30分鐘」不敢買飲料　網轟：慣老闆的問題

奧客消費近5千元不付　店員追出被扔進湖

奧客消費近5千元不付　店員追出被扔進湖

可不可「口水加料」惹議　同業曝加盟篩選機制：2招維護門市品質

可不可「口水加料」惹議　同業曝加盟篩選機制：2招維護門市品質

可不可告定「2律師背景曝光」　打過男星性侵案

可不可告定「2律師背景曝光」　打過男星性侵案

關鍵字：

找零店員千鈔零錢找錢

讀者迴響

熱門新聞

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

快訊／「凱米」轉中颱！最新路徑出爐

有機會颱風假？　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率破8成

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

胎兒染色體多個Y！網喊母湯：惡魔基因

凱米登陸機率升！2地成風雨搖滾區

今年鬼月最衰3星座公開！

陸醫院院長偷吃嬌妻閨蜜！網見正臉照大歪樓

即／拜登宣布「放棄競選連任」

凱米逼近有望放颱風假？蔣回應了

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝

獨／竹科驚傳墜樓命案　36歲工程師頭部重創亡

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」

凱米颱風變胖「暴風圈周三上午觸陸」　專家曝風雨最強時間

更多

最夯影音

更多

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面