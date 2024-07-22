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社會 社會焦點 保障人權

警攔查拿「酒測棒」要求吹一下　駕駛拒配合：沒酒精反應一定告

記者黃宥寧／台北報導

林姓男子駕車行經北市北投區大業路的酒測路檢點，警方攔查請他使用「酒精棒」進行呼氣檢測，但他認為自己沒喝酒，不需配合酒測更不願意下車，甚至嗆「我吹出來沒有酒精反應，絕對告你們強制罪」，就這樣來回爭執近4分鐘，直到光明派出所副所長到場進行人別確認，確定無酒氣讓其離開。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市北投警分局實施酒測勤務，林姓駕駛認自己沒喝酒拒使用「酒精棒」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

執法時請硬起來好嗎！本月15日深夜11時許，林姓男子開車行經大業路，恰巧遇到酒測勤務路檢點，警方依法拿出酒精棒請他「吹一下」以進行酒測，但林認為盤查身份可以，但自己沒有喝酒，不需要吹氣，反質疑警方違法。

期間，他不但拒絕下車甚至嗆「要強迫我吹氣的話沒關係，吹出來沒酒精反應，絕對告強制罪」，直到光明派出所副所長到場，進行人別確認後，現場也認沒有聞到林男有酒氣，當場讓他離開。

▼北投警分局光明所所長陳晉祿。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 北投分局光明所所長陳晉祿 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，光明所所長陳晉祿表示，有關員警執法過程未臻完善及民眾提醒指教部分，將納入參考，未來將加強員警教育訓練、修正執行技巧、提升執法品質。

最後也呼籲，民眾駕駛車輛應遵守道路交通安全相關規範，遇警方執行勤務、指揮稽查，請民眾務必配合，以維護道路交通秩序與安全。

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