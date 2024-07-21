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私幼性侵案幼兒園疑「借殼上市」　許淑華要北市府公布調查報告

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市私立培諾米達信義幼兒園長之子毛畯珅疑涉性侵、猥褻園內多名女童，還拍攝上百部不雅影片，引發輿論撻伐。台北市議員許淑華日前爆料幼兒園長疑似借殼上市，蔣市府放任民間怒火，因此要求北市府在24日之前，公佈經營狀況、金流等調查報告。對此，社會局回應，目前警察局、社會局和教育局聯合稽查、強力介入，不讓園長有任何借殼上市空間。

許淑華表示，上週接獲消息，指已廢園的培諾米達幼兒園，其洪姓園長、王姓創辦人疑似又成立新的托嬰中心，有借殼上市嫌疑；她說，7月13日公開提出疑慮後，要求台北市長政府立刻調查清楚背後真相。

許淑華指出，本案嫌犯毛畯珅能夠犯案長達一年之久，除了蔣萬安團隊行政怠惰，還有一大原因就是園長母親包庇，「我絕不允許這麼危險的人物，繼續待在幼教業界！」

許淑華說，這一週以來，社會局、教育局讓人非常失望，用盡各種推託之詞逃避問題，遲遲無法向社會大眾解釋，「近期民眾的怒火無處發洩，蔣萬安必須負起最大的責任」。

許淑華呼籲民眾，請理性面對事件，將憤怒與困惑轉化成監督蔣萬安的力量，讓蔣萬安無處遁逃。她要求台北市政府在24日之前，公佈王姓創辦人、洪姓園長的實際經營狀況、金流、管理層的人脈關係等。並務必使培諾米達案的關係人，遠離幼教產業，還給家長們一個安心的托育環境。

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