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陸金廈泳渡團180人「類踩線」金門　縣府盼加速開放陸客觀光

▲▼180名大陸選手、官員由廈門搭乘小三通到金門參加「金廈泳渡」。（圖／記者林名揚翻攝）

▲180名大陸選手、官員由廈門搭乘小三通到金門參加「金廈泳渡」。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

今年抵達金門人數最多的大陸專業交流團19日以金廈泳渡名義入境，約180名大陸選手、官員由廈門搭乘小三通到訪金門。為爭取陸客開放先機，金門縣府、體育會也安排團員走訪地區點、特展站，團員中的10餘位官員更由縣府等單位派員陪同參訪包括金酒、戰地坑道、僑鄉聚落等「類踩線」行程，希望以此善意加速推進陸客來金觀光旅遊的進度。

縣府大陸事務辦公室表示，兩岸唯一由雙方官方合辦的游泳賽事-金廈泳渡活動，今年將進入第12屆，多年來除了疫情，幾乎是年年舉辦，這不僅象徵著金廈兩門深厚的情誼，也彰顯出兩地人民共同「追求和平」的願景，本屆泳渡活動，除承襲上屆「泳」和平、要健康、輕旅遊等元素外，還更多了一項「促觀光」的重責大任。

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▲▼180名大陸選手、官員由廈門搭乘小三通到金門參加「金廈泳渡」。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣府安排「類踩線」行程，盼能爭取離島陸客自由行。（圖／記者林名揚翻攝）

據了解，交流團抵金後，首先安排經主管機關審定的行程前往本縣產業龍頭金門酒廠參訪、體驗地區風味小吃，次日除既定文體活動行程外，也經金門大橋走訪烈嶼，在景區留下兩岸同框、落日美景相伴的金門獨有的地緣特色畫面。

這批百人交流團不僅替各景點帶來目前少見的陸客身影，也在貢糖、鋼刀、麵線、一條根等各購物站與市區商家留下累計超過百萬元的消費貢獻，團員代表也透露，此行游泳選手因為要參加泳渡接力賽，都採非正常口岸通關，所以行李數量有一定程度的規範，因此大家都盡量將行李箱裝好裝滿才交寄運回廈門。

▲▼180名大陸選手、官員由廈門搭乘小三通到金門參加「金廈泳渡」。（圖／記者林名揚翻攝）

縣府大陸事務辦公室表示，此次三天兩夜的海泳行程，除了選手留下豐富回憶並採購滿滿特產，率領泳渡團前來的大陸官員在「類踩線」行程中也給予許多意見交流回饋。

對於「類踩線」團圓滿完成行程，縣長陳福海期盼能為賓客們留下豐富的回憶，並樂見於他們也能透過抖音、小紅書等網路平台分享金門觀光特色。縣府盼「類踩線」的行程效應能在對岸旅遊圈擴大，接下來將持續邀請陸客抵金交流，爭取離島陸客自由行、團體遊能早日獲得兩岸有關單位的開放，為金門旅遊帶來新契機。

▲▼180名大陸選手、官員由廈門搭乘小三通到金門參加「金廈泳渡」。（圖／記者林名揚翻攝）

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