快訊／收到「飛彈火箭攻擊」別慌！　萬安演習告警簡訊曝光

▲本次萬安演習會透過手機發布警告訊息。（圖／國防部提供）

記者邱晟軒／綜合報導

收到「飛彈、火箭攻擊」告警簡訊勿慌！2024年「萬安47號演習」今（22）日在中部地區7縣市率先登場，本次將發布「飛彈、火箭攻擊台灣特定地區」的空中威脅告警。總統賴清德提醒，接獲國家級警報簡訊時，請認明「測試」、「演習」等內容，保持冷靜。

國防部今下午 13：30 發布防空警報，內容顯示「萬安演習防空警報，飛彈/火箭攻擊台灣OO地區，請就近避難。「Air Defense Drill，Incoming missile /rocket threat. Seek immediate shelter」。同時附帶連結，民眾點選後可查看臨近避難設施。

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▲告警簡訊畫面曝光。（圖／記者邱晟軒攝）

賴清德今天透過臉書發文提醒，從今天（7/22）開始到週四（7/25），將進行萬安47號演習，每天下午1:30到2:00，將依不同地區，實施警報發放、疏散避難及交通管制。希望透過演習，提升民眾面對災害的緊急應變能力。

總統表示，演習開始，聽聞防空警報時，行駛中的車輛，請停靠於安全處下車，駕駛及乘客依警察及民防執勤人員引導，就近實施防空疏散避難；大眾交通工具會照常行駛，但下機、下船、下車的旅客在演習進行時，仍須接受引導進行疏散避難。若搭乘公車或計程車，在演習期間仍必須臨停，乘客也要下車疏散。

總統特別提醒，各地區演習當日，將同步發布「空中威脅告警」的國家級警報簡訊，大家收到簡訊時，請認明「測試」、「演習」等內容，保持冷靜。

萬安演習來22日起連4天，各縣市時間：

7/22（一） 中部：苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市

7/23（二） 北部：宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市

7/24（三） 東部及外離島：花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

7/25（四） 南部：台南市、高雄市、屏東縣