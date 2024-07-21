中部萬安演習7／22中午13:30登場　街上戶外逗留最高罰15萬

▲南投縣萬安演習情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

113年軍民聯合防空（萬安47號）演習中部地區（南投縣），訂於7月22日中午1時30分至2時實施；南投縣警局指出，屆時除發放警報，國防部也將發送簡訊至演習區域內所有手機，演習期間如不配合警察及民防人員指（引）導進行疏散避難或違反相關管制規定者，可依《民防法》第21條及第25條規定，處3萬至15萬元罰鍰。

縣警局表示，臺鐵各班次列車於演習時將正常行駛，但下車旅客及接送親友應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難；高速公路（快速道路）於各交流道實施管制，行駛於高速公路車輛不予管制，但下交流道車輛則比照行人實施避難；若身處空曠地區，可利用周邊地形地物、涵洞、地下道及橋墩下方，具掩蔽功能之處所進行避難。

▲南投市區萬安演習前情形。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

室內民眾請立刻進入所在處所（如辦公大樓、住家）防空疏散避難設施或地下室，就近避難；若附近無避難處所，請於建築物內尋找堅固且窗戶較少的房間內，採取避難姿勢，並關閉瓦斯及電源，大樓保全或住戶應主動開啟地下室車道之鐵捲門或柵欄，開放民眾進入避難。

縣警局呼籲民眾配合演習，於當日警報發放時，各商店、住戶應熄燈並關閉門窗，行人、車輛駕駛及乘客應聽從警察及民防執勤人員引導，或運用手機「警政服務APP」導航進入附近有黃色「防空避難設備」標誌牌處所避難，切不可在街上、戶外或防空避難處所附近徘徊觀望。