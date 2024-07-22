湯快喝完「看見整條馬陸」　釣出另1苦主：在台中吃到水蛭

▲網友喝到最後，才看見馬陸。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

日前有網友匿名發文，指控台中某店的麻油雞湯內，竟有整條馬陸，讓他覺得很噁心，「然後我帶著這碗去還給店家，店家退費麻油雞湯費用45元！」貼文曝光後，還有另名網友發文透露，他曾經在吃麵時吃到水蛭。

有網友在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，過去光看到食物裡面出現蟑螂，就已經覺得很可怕，想不到這次讓他更有陰影，因為他把麻油雞湯喝到最後，才發現裡面藏了整條馬陸，「噁心到不行！」後來他馬上打電話給店家，要他們別再販售雞湯，並把該碗拿去還店家，「店家退費麻油雞湯費用45元」。

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▲還有網友看到水蛭。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文曝光後，不少網友留言直呼，「無法接受」、「我覺得蟑螂比較可怕」、「我要吐了」、「沒有賠償道歉嗎」、「馬陸哪裡來的」、「這太可怕了吧」、「真的好噁心」。不過也有網友表示，「沒有抓出來看清楚真的很難說，我自己也是做吃的，很多食材經過料理，會形成很多態樣，還是要整個拿出來才能真正知道是什麼」。

留言串中，還有網友貼出另張照片，透露他日前吃麵時，還吃到水蛭，而且「也在台中」。其他網友看到照片後，隨即貼出驚嚇的emoji，直呼「好可怕」。