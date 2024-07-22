小吳、紀卜心手搖店沒違規！網見聲明「破關鍵」再炎上：連日期都錯

▲小吳、紀卜心。（圖／翻攝自IG）

記者周亭瑋／綜合報導

女星紀卜心與百萬網紅見習網美小吳創立手搖飲品牌「十盛熟成奶茶專賣店」，怎料日前遭消基會點名奶茶標示不清，而品牌也發聲明，強調並無違規情事。然而，網友們看完聲明仍不買單，除了指出癥結點外，也不禁喊話「與其覺得委屈，不如好好想怎麼成為一個讓人願意消費的良心商人。」

針對「十盛熟成奶茶」昨日的聲明，網友今在Dcard發文直言，「這個聲明真的不OK，開頭就強調自己沒有違規，沒有真的理解到為什麼消費者會有被騙的感覺，既然他們兩位如此委屈，其實也說明了他們沒有能夠成為成功商人的風範跟道德，但只要看到他們的版面，加上原來是用統一鮮奶，就會有一種呵呵的感覺。」

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原PO接著指出，「你的廣告裡面寫著milk from Japan，連Logo也是設計牛奶罐的樣子，名字還取了北海道以牛奶有名的十盛，再搭配北海道的地圖。這些操作不就是要強調，你們的北海道奶很厲害，而milk的中文就是鮮奶，但你卻要強調你們是『乳源』來自日本，所以只有奶粉是日本來的，而鮮奶用台灣的統一鮮奶。這一定會讓人感受不佳吧，一杯飲料裡面成本最高的鮮奶是台灣的，但整間店搞的北里北氣的。結果只是奶粉、奶精取自於北海道。」

▲網友點破抨擊關鍵。（圖／翻攝自Dcard）

對於十盛的處理方式，他直批，「給我一種得過且過、不老實卻合法的心態。本身是名人了，出來開店一定會被關注，有好處的同時也會被大家檢視。現在委屈巴拉的，其實就是格度還不夠，經不起消費者考驗。」

最後，原PO也提醒道，「你們現在沒有違規，是因為他們去抽查的是你們來源標示不明確這項，但如果真的有人檢舉你們廣告不實，在還沒有這些聲明之前，你們會不會過還不知道呢？開手搖賺錢沒有那麼容易，與其覺得委屈，不如好好想怎麼成為一個讓人願意消費的良心商人。」

▲「十盛熟成奶茶」聲明。（圖／翻攝自IG）

對此，網友們紛紛回應，「這波聲明真的超爛，消費者在意的是你的品牌精神，很想跟他們說給我去讀行銷研究所啦」、「記得有一次去平價小火鍋，點了比原味鍋多30元的番茄鍋，結果送上來時，根本就是原味鍋然後擠上兩坨蕃茄醬，真的就直接給我擠在菜上，也不攪拌掩飾一下，這間飲料店根本是一樣手法」、「小吳真的擺錯重點了，消費者在意的是宣傳容易造成誤導，你原料沒問題當然衛生局不會開罰。既然要喝統一鮮乳，我不見得要選你這間啊」。

另外，也有人眼尖發現，聲明中的日期有誤，「7月17是禮拜三，這都能打錯，你覺得這份聲明有多少專業及可信度？」