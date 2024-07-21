台中2男河堤散心...地上留K盤被抓包　「猛灌綠茶」壓不住緊張

記者許權毅／台中報導

台中市一名宜男跟劉男16日跑到南屯河堤邊，被員警發現身上有濃濃K味，且地上留有K盤。2人供稱不是自己的，是因為其中一人「失戀來散心」，強裝鎮定，還不斷喝綠茶，結果又被發現有一小罐K他命，這下賴不掉，被依持有3級毒品帶回派出所。

▲台中2男供稱失戀心情不好，到南屯區一處河堤邊散心，結果被警方抓包現場有K盤。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



第四警分局黎明所16日深夜執行防飆勤務時，前往南屯區筏子東街二段與向上路三段路口，發現一部停車熄火的自小客車，一看到警車靠近，副駕駛座男子倉皇下車，藉著漆黑的夜色躲在車旁，此怪異行徑反而引起員警的注意。

員警一上前，馬上發現2人身上有濃濃K味，經查為宜姓男子與友人劉男，2人供稱只是因為失戀、心情差，才會半夜到河堤邊聊天散心。不過員警一看地面，就發現一只不明盒裝物，明顯是K盤，2人辯稱不是自己所持有，但神情明顯變得緊張，又在另一側發現K他命藥罐，眼見賴不掉，只好同意配合返回派出所。

全案因宜嫌、劉嫌持有3級毒品，依毒品危害防制條例報請裁罰。第四分局長陳祥麟表示，治安有我在、民眾心安在，警方對於犯罪行為絕不寬貸，秉持市長指示在臺中有案必破，並破得快的決心，籲不法分子切勿心存僥倖、以身試法，以維護市民生命及財產安全。