外送平台連4天　暫停外送1小時



▲因應萬安演習，演習區域管制時段內暫停外送等相關服務。（圖／翻攝Uber Eats、Foodpanda）

圖、文／CTWANT

外送平台使用者注意，2024年萬安47號演習將於今（22日）起登場，國內外送平台業者Foodpanda、Uber Eats宣布，為因應萬安演習，演習區域管制時段內暫停各項服務，建議消費者提早下訂。

Foodpanda表示，7月22日至25日下午1點至2點，foodpanda 將於演習區域暫停美食外送、生鮮雜貨、外帶自取、pandago及該時段的預訂服務，建議消費者可提前下訂；Foodpanda也提醒外送夥伴於演習期間應遵守相關規範；如因萬安演習有餐點延遲情形，敬請消費者見諒。

Uber Eats也表示，為了配合演習，Uber Eats將在各演習實施區域當天下午1:15至1:45暫停該城市配送服務。為了遵守政府規定，平台也建議外送合作夥伴在演習期間（下午1:30至2:00）停止配送並配合民防人員之指示。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2024年萬安47號演習管制日期與地區資訊：

7月22日 (一) 中部地區：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣。

7月23日 (二) 北部地區：宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣。

7月24日 (三) 東部及離島地區：花蓮縣、台東縣、金門縣、澎湖縣。

7月25日 (四) 南部地區：台南市、高雄市、屏東縣。

延伸閱讀

▸ 可不可女店員黑歷史曝…高中曾「裝馬桶水給老師喝」 網酸：監獄調酒師

▸ 微軟突爆發全球性大當機 用戶抱怨「電腦自動不停開關機」

▸ 兒娶前空姐！順手幫「媳婦洗內衣褲」老婆秒炸掉 他無辜喊：怎開導？