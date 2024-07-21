　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德全代會上揭三大目標　高聲喊「民進黨要團結、合作！」

▲▼總統賴清德出席「民進黨全代會開幕式」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

▲總統賴清德出席「民進黨全代會開幕式」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨全代會21日登場，黨主席賴清德致詞時表示，首先感謝民進黨立法院黨團，辛苦達成設定的目標，也感謝行政院長卓榮泰以及民進黨秘書長林右昌。賴清德也公布三大目標，分別為立台灣主體性國家前途、深化民主憲政體制、保障自由人權。

賴清德說，這次將進行黨職改選，在台灣面對海內外更大挑戰的時候，他期待新的團隊能為新的時代負更大責任，民進黨要團結、團結、再團結，合作、合作、再合作，讓民主台灣繼續向前，才不會辜負人民。

賴清德也喊出三大目標，首先，建立台灣主體性國家認同， 民主前輩過去不惜流血，用生命揭穿「台灣是反攻大陸基地」的錯誤，確立台灣優先的國家政策；現在，民進黨的責任是，團結人民，反併吞，確保國家主權，要盡全力讓全國人民認識台灣自己的歷史文化，建立「生活在台灣的2300萬人是一個命運共同體」的國家認同，讓國家認同，不再成為外部分化、內部對立的破口，而是團結國人的力量。

賴清德表示，第二是深化民主憲政體制，過去，民主前輩的目標是突破戒嚴，推翻專制獨裁，爭取人民作主。現在的責任是維護權力分立的憲政體制，避免權力再度集中，危害民主，傷害人民的權利，要進一步發揮民主精神，鞏固民主憲政體制，因為「沒有建立憲法規範的權威與共識」，政黨政治不可能健全。民主國家不會因為一個人，或者少數人的衝動而失敗，而是在黨派惡鬥的過程中，長期忽略，甚至不接受憲政規範，民主慢慢被破壞，國家才有可能失敗。

賴清德也強調，將要具體落實憲法「主權在民」的精神，繼續推動18歲公民權；以及持續反賄選、排除任何不公平選舉，確保主權在民。

最後，賴清德說，要保障自由人權，並要繼續推動司法改革，保護人民，讓人民有信心。

民進黨此次全代會將改選中執委、中常委，黨內權力結構重新洗牌，日前已選出309席全國黨代表，再加上立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的308席當然黨代表，共計617人將再選出中常委與中執委。中執委選舉共有39人登記，將選出30位中執委，再由30位中執委選出10席中常委。

.

ET快訊
快訊／魔鷹18轟奪全壘打大賽冠軍！　史上第6位洋砲
獨／7天2起結紮男「老婆懷孕」　驗精子數結果臉綠了
王建民自拍！一堆選手全入鏡　網：可以叫建民爸爸了
密陽44人集體性侵　受害女哭了：沒有同意拍成《信號》《韓公主
快訊／關押7個月！台北看守所「槍砲犯」舍房內輕生　宣告不治
快訊／7縣市大雨特報　下到晚上
快訊／手搖飲遭罵爆！　小吳沉默2天發聲了
密陽44人集體輪姦　受害女隔20年現身：時間停在2004，不

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳水扁現身民進黨全代會　參與中執委投票、全程不發一語

吳宗憲：「國會改革」若違憲國民黨戰到底　未來四年跟大法官拚了

派系紛擾成焦點　賴清德全代會高喊：民進黨要團結、團結、再團結

直擊／綠全代會黨內天王雲集　賴清德、蕭美琴、蘇貞昌都出席

馬英九遭嗆「臭要飯滾回中國」　馬辦轟：1450民主敗類、下三濫

賴清德指立院遇20年來最大挑戰　感謝黨團幹部「帶領立委完成任務」

賴清德全代會上揭三大目標　高聲喊「民進黨要團結、合作！」

國會改革法案暫時處分　卓榮泰：感謝憲法法庭做出明確決定

執政百日提「101計畫」　卓榮泰：台灣大發展也要大溫暖

被封「民進黨烏鴉」　王世堅：大家都當合音天使台灣會變天堂嗎？

未參加鑑測難續軍職！鋼鐵傘兵秦良丰將退伍　父憂心淚求助

屁孩嘴叼菸大鬧澎湖！　不戴帽騎車衝遊客中心

Sandy懷孕頻失眠「換放吳宗憲的歌」　談Lulu金曲爭議…認主持「會惶恐」

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

短裙妹車禍「慘摔滾燙柏油路」　好心路人幫撐傘...善良畫面曝

深夜11點獨坐超商不回家　台中小五女童啜泣：功課還沒寫完！

I人恐懼XD金智媛來台「嚇到摀嘴」　1.2樓都是人「踮腳揮手」沿路送愛心

陜西商洛一大橋垮塌「已致11死」！還有30餘人失聯　驚悚畫面曝

秦良丰最近復健畫面曝　慈父憂兒擲筊竟得「下下籤」

村長騎公務車巡視水門　遭民眾攔車嗆：吃酒喔？

陳水扁現身民進黨全代會　參與中執委投票、全程不發一語

吳宗憲：「國會改革」若違憲國民黨戰到底　未來四年跟大法官拚了

派系紛擾成焦點　賴清德全代會高喊：民進黨要團結、團結、再團結

直擊／綠全代會黨內天王雲集　賴清德、蕭美琴、蘇貞昌都出席

馬英九遭嗆「臭要飯滾回中國」　馬辦轟：1450民主敗類、下三濫

賴清德指立院遇20年來最大挑戰　感謝黨團幹部「帶領立委完成任務」

賴清德全代會上揭三大目標　高聲喊「民進黨要團結、合作！」

國會改革法案暫時處分　卓榮泰：感謝憲法法庭做出明確決定

執政百日提「101計畫」　卓榮泰：台灣大發展也要大溫暖

被封「民進黨烏鴉」　王世堅：大家都當合音天使台灣會變天堂嗎？

玖壹壹壓軸開唱嗨炸！　將軍吼音樂節「狂吸5萬人朝聖」

陳水扁現身民進黨全代會　參與中執委投票、全程不發一語

文藝復興+1《靈異教師神眉》推新動畫！作者：令和時代出新作很開心

快訊／魔鷹18轟奪全壘打大賽冠軍　林安可16轟惜敗

台北18家「米其林新入選」一次看！A餐廳、AKIN君尹具摘星潛力

外國主廚最愛逛的曼谷菜市場「Or Tor Kor」　小吃與伴手禮一站滿足

新飯店「路境行旅台南西門館」即起試營運　平日入住每晚千元起

說好「薪水要交出來」再分！她偷藏獎金被抓包：這還好吧　網搖頭

18歲新人Bettii杯緹首開唱！　見台下1幕激動噴淚

致死率75%！印度14歲少年感染立百病毒　當局下令戴口罩

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

政治熱門新聞

漢光40「不演了」這次很不一樣！　3張圖一次看懂10大變革＆亮點

竹北8天坑、偷工減料釀建物倒塌28人罹難　時力揭豐邑30年黑歷史

馬英九遭獨派嗆臭要飯　馬辦斥1450是民主敗類、下三濫

NCC剩3委員iPhone 16恐難產　王鴻薇：卓榮泰根本不在乎

幕後／高虹安案將宣判　若有罪恐開除黨籍

同意數未達門檻！桃園文青里長罷免案未過

軍公教明年調薪上看4%　最快25日拍板

史博館館長8年換6位！　藍智庫轟「名存實亡」：想搞廢？

航特部：秦良丰退伍後轉任高雄軍醫院　秦爸爸感謝信曝光

立委廖先翔大婚！新娘V領婚紗美炸

謝國樑心疼罷免投票花費3千萬公帑　「現在基隆財政20年來最好」

川普要求付保護費　估吃掉台灣一半歲入！

馬英九挺謝國樑「勝利之握」　致詞嗆大貪官鄭文燦慘遭獨派鬧場

吳崢遭圍剿「暫時處分」神預言　王定宇點名2藍委也預測準確

更多熱門

相關新聞

一句「帶手榴彈」害班機延誤2小時　無聊男慘了

一句「帶手榴彈」害班機延誤2小時　無聊男慘了

台灣虎航一架今日上午9點45預定飛往琉球的航班，一名沈姓男子在登機時，空姐幫他放置行李時詢問「有帶水嗎？」，沈男竟稱「沒帶水但有帶手榴彈」，嚇壞空姐，機組人員緊急報警。航空警察隊也上飛機將這名旅客帶走，並讓全部乘客下機重新檢查客艙和行李，後來證明只是虛驚一場，但整台飛機100多名乘客行程都因此延誤2小時。

直擊／綠全代會黨內天王雲集　賴清德、蕭美琴、蘇貞昌都出席

直擊／綠全代會黨內天王雲集　賴清德、蕭美琴、蘇貞昌都出席

賴清德指立院遇20年來最大挑戰　感謝黨團幹部「帶領立委完成任務」

賴清德指立院遇20年來最大挑戰　感謝黨團幹部「帶領立委完成任務」

執政百日提「101計畫」　卓榮泰：台灣大發展也要大溫暖

執政百日提「101計畫」　卓榮泰：台灣大發展也要大溫暖

被封「民進黨烏鴉」　王世堅：大家都當合音天使台灣會變天堂嗎？

被封「民進黨烏鴉」　王世堅：大家都當合音天使台灣會變天堂嗎？

關鍵字：

民進黨全代會影音

讀者迴響

熱門新聞

小吳、紀卜心手搖品牌出事卻裝傻刪IG留言

中和20歲男失控「刀捅母姐」！　起因勸分不討喜女友

女實況主深夜直播輕生　生前爆性成癮

「凱米」直奔台灣門前！風雨最強時刻出爐　不排除陸警

快訊／雙颱共舞！「巴比侖」颱風也生成　最新路徑出爐

日氣象廳：凱米恐升強烈颱風　26日靠近台灣

被同事拍背無法上班！她哭訴「中鐵砂掌」獲賠

凱米颱風路徑偏西「侵台機會高」 專家：周四風雨最明顯

凱米「突猛發展」　 鄭明典：很少見

林庭謙之父、前裕隆名帥林正明　驚傳辭世

小吳、紀卜心手搖店「她首回應鮮奶品牌」

女全身被扒光！男友逼拍裸照：讓妳紅

病患家屬持刀闖診間狂捅　醫生遭全身放血亡

凱米颱風最快明晚發海警！周三、四風雨最大「西半部首當其衝」

名店連倒　花蓮業者嘆：沒人敢來

更多

最夯影音

更多

未參加鑑測難續軍職！鋼鐵傘兵秦良丰將退伍　父憂心淚求助

屁孩嘴叼菸大鬧澎湖！　不戴帽騎車衝遊客中心

Sandy懷孕頻失眠「換放吳宗憲的歌」　談Lulu金曲爭議…認主持「會惶恐」

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

短裙妹車禍「慘摔滾燙柏油路」　好心路人幫撐傘...善良畫面曝

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面