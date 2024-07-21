賴清德全代會上揭三大目標　高聲喊「民進黨要團結、合作！」

▲總統賴清德出席「民進黨全代會開幕式」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨全代會21日登場，黨主席賴清德致詞時表示，首先感謝民進黨立法院黨團，辛苦達成設定的目標，也感謝行政院長卓榮泰以及民進黨秘書長林右昌。賴清德也公布三大目標，分別為立台灣主體性國家前途、深化民主憲政體制、保障自由人權。

賴清德說，這次將進行黨職改選，在台灣面對海內外更大挑戰的時候，他期待新的團隊能為新的時代負更大責任，民進黨要團結、團結、再團結，合作、合作、再合作，讓民主台灣繼續向前，才不會辜負人民。

賴清德也喊出三大目標，首先，建立台灣主體性國家認同， 民主前輩過去不惜流血，用生命揭穿「台灣是反攻大陸基地」的錯誤，確立台灣優先的國家政策；現在，民進黨的責任是，團結人民，反併吞，確保國家主權，要盡全力讓全國人民認識台灣自己的歷史文化，建立「生活在台灣的2300萬人是一個命運共同體」的國家認同，讓國家認同，不再成為外部分化、內部對立的破口，而是團結國人的力量。



賴清德表示，第二是深化民主憲政體制，過去，民主前輩的目標是突破戒嚴，推翻專制獨裁，爭取人民作主。現在的責任是維護權力分立的憲政體制，避免權力再度集中，危害民主，傷害人民的權利，要進一步發揮民主精神，鞏固民主憲政體制，因為「沒有建立憲法規範的權威與共識」，政黨政治不可能健全。民主國家不會因為一個人，或者少數人的衝動而失敗，而是在黨派惡鬥的過程中，長期忽略，甚至不接受憲政規範，民主慢慢被破壞，國家才有可能失敗。



賴清德也強調，將要具體落實憲法「主權在民」的精神，繼續推動18歲公民權；以及持續反賄選、排除任何不公平選舉，確保主權在民。

最後，賴清德說，要保障自由人權，並要繼續推動司法改革，保護人民，讓人民有信心。

民進黨此次全代會將改選中執委、中常委，黨內權力結構重新洗牌，日前已選出309席全國黨代表，再加上立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的308席當然黨代表，共計617人將再選出中常委與中執委。中執委選舉共有39人登記，將選出30位中執委，再由30位中執委選出10席中常委。

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