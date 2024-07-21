陸國安部披露「美女誘惑」間諜案　裝可憐騙信任「風車作信物」

▲大陸國安微電影《風車密碼》片段。（圖／翻攝自大陸國安部）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國安部近日披露一起間諜案，科研研究員楊健在技術展會上，邂逅外表亮麗的諮詢公司負責人，兩人拿出「風車」作為信物，並很快發展成為男女朋友，期間向對方提供涉密資料，最終幡然醒悟主動自首。

據《人民日報》報導，大陸國安微電影《風車密碼》顯示，在一次技術展會上，境外一家咨詢公司負責人陳雪主動搭訕楊健，表示自己剛從國外回來，無依無靠，看到他就像找到了「親人」，希望兩人相互認識，並拿出一個「風車」作為信物。

楊健被陳雪的「真誠」深深打動，也被陳雪的美麗外表所迷惑，希望成為對方的「依靠」，殊不知，自己已落入了境外間諜情報機關設下的竊密陷阱。

兩人很快確認戀愛關係，楊健對陳雪是「百依百順、有求必應」。陳雪表示，自己剛回國發展，咨詢公司需要拓展關係、瞭解市場，很多國內技術情況自己都不是很清楚，但楊健的工作可以提供很多便利，希望他提供一些「參考資料」。楊健很快將自己部門的一份涉密資料複印後，提供給了楊雪。

陳雪半個月後告知楊健上次的「資料」還需要補充，希望能得到更具體的數據資訊。在陳雪的蠱惑下，楊健再次迷失自我，擅自將單位的涉密數據複製給了陳雪，在犯罪的泥潭越陷越深。

楊健向陳雪提供單位涉密資料後，深陷恐怖「夢魘」中無法自拔。報導指出，某天深夜，楊健突然從噩夢中醒來，全身被汗水浸透，電視上播放的是大陸國家安全機關嚴格執行《中華人民共和國反間諜法》，破獲多起境外間諜向我科技領域滲透竊密的典型案件，他深深凝望著桌子上與父母的合影，心中暗自做了決定。

楊健主動撥打了12339國家安全機關舉報受理電話自首，如實供述了自己向陳雪非法提供涉密材料的事實。在楊健的配合下，官方成功抓捕境外間諜情報機關人員陳雪，破獲了間諜案件。

鑒於楊健的主動自首行為和立功表現，大陸國家安全機關依據《中華人民共和國反間諜法》相關規定，依法對楊健減輕處罰，予以相應行政處罰。