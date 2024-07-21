　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸國安部披露「美女誘惑」間諜案　裝可憐騙信任「風車作信物」

▲▼微電影畫面。（圖／翻攝自大陸國安部）

▲大陸國安微電影《風車密碼》片段。（圖／翻攝自大陸國安部）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國安部近日披露一起間諜案，科研研究員楊健在技術展會上，邂逅外表亮麗的諮詢公司負責人，兩人拿出「風車」作為信物，並很快發展成為男女朋友，期間向對方提供涉密資料，最終幡然醒悟主動自首。

據《人民日報》報導，大陸國安微電影《風車密碼》顯示，在一次技術展會上，境外一家咨詢公司負責人陳雪主動搭訕楊健，表示自己剛從國外回來，無依無靠，看到他就像找到了「親人」，希望兩人相互認識，並拿出一個「風車」作為信物。

楊健被陳雪的「真誠」深深打動，也被陳雪的美麗外表所迷惑，希望成為對方的「依靠」，殊不知，自己已落入了境外間諜情報機關設下的竊密陷阱。

兩人很快確認戀愛關係，楊健對陳雪是「百依百順、有求必應」。陳雪表示，自己剛回國發展，咨詢公司需要拓展關係、瞭解市場，很多國內技術情況自己都不是很清楚，但楊健的工作可以提供很多便利，希望他提供一些「參考資料」。楊健很快將自己部門的一份涉密資料複印後，提供給了楊雪。

陳雪半個月後告知楊健上次的「資料」還需要補充，希望能得到更具體的數據資訊。在陳雪的蠱惑下，楊健再次迷失自我，擅自將單位的涉密數據複製給了陳雪，在犯罪的泥潭越陷越深。

楊健向陳雪提供單位涉密資料後，深陷恐怖「夢魘」中無法自拔。報導指出，某天深夜，楊健突然從噩夢中醒來，全身被汗水浸透，電視上播放的是大陸國家安全機關嚴格執行《中華人民共和國反間諜法》，破獲多起境外間諜向我科技領域滲透竊密的典型案件，他深深凝望著桌子上與父母的合影，心中暗自做了決定。

楊健主動撥打了12339國家安全機關舉報受理電話自首，如實供述了自己向陳雪非法提供涉密材料的事實。在楊健的配合下，官方成功抓捕境外間諜情報機關人員陳雪，破獲了間諜案件。

鑒於楊健的主動自首行為和立功表現，大陸國家安全機關依據《中華人民共和國反間諜法》相關規定，依法對楊健減輕處罰，予以相應行政處罰。

ET快訊
日本智庫兵推2027「台灣有事」　慎防北韓、俄羅斯從後方偷襲
全場觀眾都在喊「王建民」！　曾子祐震撼：耳朵刺痛
獨／暗網賣創意私房會員資料　檢警2行動「駭客滅站無法滅證」
Energy書偉老婆脫了！　謝京穎一轉身辣翻
賈永婕50歲生日趴超狂！　「康熙」合體、吳佩慈罕開金嗓
快訊／國家警報響！　7縣市豪大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

廣東幼兒園也爆猥褻！　32歲保全「糖果誘騙」11幼童受害

陸國安部披露「美女誘惑」間諜案　裝可憐騙信任「風車作信物」

24歲大胃王暴斃！「極限吃播」前身材曝光　父母曾勸阻：別再吃了

火星是行星探測重點！　大陸爭取成為「首個火星採樣」返回國家

泉州傳出擬號召「黨員幹部生三孩」　外界憂是變相強制生育

陝西坍塌大橋啟用不足6年！12人無辜喪命　輿論怒責「豆腐渣」

四川雅安恐怖山洪8死逾30失聯　村委會：很多人睡覺「來不及跑」

知名私中倒閉！千名師生將被趕出學校　老師憂：高三要開課了

UNIQLO在陸獲利大跌！　大中華區CEO：年輕一代更愛買「平替」

名醫遭患者活活殺死！　陸衛健委發聲譴責：嚴打涉醫違法犯罪

未參加鑑測難續軍職！鋼鐵傘兵秦良丰將退伍　父憂心淚求助

Sandy懷孕頻失眠「換放吳宗憲的歌」　談Lulu金曲爭議…認主持「會惶恐」

屁孩嘴叼菸大鬧澎湖！　不戴帽騎車衝遊客中心

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

短裙妹車禍「慘摔滾燙柏油路」　好心路人幫撐傘...善良畫面曝

深夜11點獨坐超商不回家　台中小五女童啜泣：功課還沒寫完！

I人恐懼XD金智媛來台「嚇到摀嘴」　1.2樓都是人「踮腳揮手」沿路送愛心

陜西商洛一大橋垮塌「已致11死」！還有30餘人失聯　驚悚畫面曝

秦良丰最近復健畫面曝　慈父憂兒擲筊竟得「下下籤」

村長騎公務車巡視水門　遭民眾攔車嗆：吃酒喔？

廣東幼兒園也爆猥褻！　32歲保全「糖果誘騙」11幼童受害

陸國安部披露「美女誘惑」間諜案　裝可憐騙信任「風車作信物」

24歲大胃王暴斃！「極限吃播」前身材曝光　父母曾勸阻：別再吃了

火星是行星探測重點！　大陸爭取成為「首個火星採樣」返回國家

泉州傳出擬號召「黨員幹部生三孩」　外界憂是變相強制生育

陝西坍塌大橋啟用不足6年！12人無辜喪命　輿論怒責「豆腐渣」

四川雅安恐怖山洪8死逾30失聯　村委會：很多人睡覺「來不及跑」

知名私中倒閉！千名師生將被趕出學校　老師憂：高三要開課了

UNIQLO在陸獲利大跌！　大中華區CEO：年輕一代更愛買「平替」

名醫遭患者活活殺死！　陸衛健委發聲譴責：嚴打涉醫違法犯罪

戀童魔術師向小六女童伸狼爪！「親妹也遭侵犯」網紅前女友出面控惡行

樹林黑狗「遭膠帶封嘴」傷口見骨　看到救援者搖尾示好仍相信人

栗山英樹來台訪明星賽擁抱王柏融　期待孫易磊「健康升上一軍」

李小龍棺木運送途中離奇爆開？　資深電影人證實：確有此事

新國會成績單！羅智強、洪孟楷時間管理大師　質詢數全立院最多

紅蘿蔔的親戚是香菜！專家解「品種之謎」：各有營養價值

巴黎奧運聯名水壺「竟含有害物質」　法國當局全面召回

爆料王威晨「注重外型」　吳念庭：球星魅力不用說

日本智庫兵推2027「台灣有事」　慎防北韓、俄羅斯從後方偷襲

曾總實驗室讓曾子祐守三壘　全場喊王建民震撼耳朵痛

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

大陸熱門新聞

女實況主深夜直播輕生　生前爆性成癮

被同事拍背無法上班！她哭訴「中鐵砂掌」獲賠

病患家屬持刀闖診間狂捅　醫生遭全身放血亡

陸正妹看中醫遭指侵！哀求狼醫：放過我

24歲大胃王暴斃！「極限吃播」前身材曝光

兒媳實名舉報官員公婆！2人擁近億人民幣資產

UNIQLO中國獲利大跌　年輕人買平替品

知名私中倒閉！千名師生將被趕出學校

名醫遭病患殺死　陸衛健委譴責

「老婆聯合父母」砸爛模型　他心死目睹過程PO網

UNIQLO在陸獲利跌　CEO：年輕人更愛「平替」

四川恐怖山洪　8死逾30失聯

男子花149萬買到舊BMW　法院：車商退一賠三

差點滅門！一家5口吃完晚餐全送急診

更多熱門

相關新聞

美國國務院高官突請辭　恐和韓間諜案有關

美國國務院高官突請辭　恐和韓間諜案有關

美國檢方日前起訴一名前CIA韓裔探員、北韓問題分析師特里，質疑她是為南韓政府工作的間諜，並指出她多年來接觸南韓政府情報人員，收受名牌包和現金，且造訪米其林星級餐廳享用奢華晚宴。在此之際，美國國務院負責北韓事務的高官朴正鉉驚傳請辭，外界質疑恐怕和此案有關。

抓到韓國間諜！美檢方起訴前CIA韓裔女探員

抓到韓國間諜！美檢方起訴前CIA韓裔女探員

俄裔澳洲夫婦被控間諜罪　疑洩國防機密

俄裔澳洲夫婦被控間諜罪　疑洩國防機密

KIA「新電動MPV」量產測試

KIA「新電動MPV」量產測試

陸多地加強反間諜法　建立全民檢舉制

陸多地加強反間諜法　建立全民檢舉制

關鍵字：

大陸國安部大陸國家安全部反間諜法間諜

讀者迴響

熱門新聞

小吳、紀卜心手搖品牌出事卻裝傻刪IG留言

中和20歲男失控「刀捅母姐」！　起因勸分不討喜女友

快訊／雙颱共舞！「巴比侖」颱風也生成　最新路徑出爐

「凱米」直奔台灣門前！風雨最強時刻出爐　不排除陸警

女實況主深夜直播輕生　生前爆性成癮

日氣象廳：凱米恐升強烈颱風　26日靠近台灣

被同事拍背無法上班！她哭訴「中鐵砂掌」獲賠

凱米颱風路徑偏西「侵台機會高」 專家：周四風雨最明顯

林庭謙之父、前裕隆名帥林正明　驚傳辭世

小吳、紀卜心手搖店「她首回應鮮奶品牌」

凱米「突猛發展」　 鄭明典：很少見

「密陽44人輪姦案」受害女隔20年現身：時間停在2004，不記得夢想了

凱米颱風最快明晚發海警！周三、四風雨最大「西半部首當其衝」

女全身被扒光！男友逼拍裸照：讓妳紅

病患家屬持刀闖診間狂捅　醫生遭全身放血亡

更多

最夯影音

更多

未參加鑑測難續軍職！鋼鐵傘兵秦良丰將退伍　父憂心淚求助

Sandy懷孕頻失眠「換放吳宗憲的歌」　談Lulu金曲爭議…認主持「會惶恐」

屁孩嘴叼菸大鬧澎湖！　不戴帽騎車衝遊客中心

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

短裙妹車禍「慘摔滾燙柏油路」　好心路人幫撐傘...善良畫面曝

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面