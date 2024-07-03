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大陸 大陸焦點 特派現場

陸多地加強貫徹《反間諜法》　正建立全民檢舉制

▲▼ 北京首都機場2號航廈大廳,機場,大廳,北京機場。（圖／CFP）

▲7月1日起，到訪大陸的遊客或會被當地執法人員檢查智慧電話或電腦。（示意圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

在《反間諜法》修訂版推出1年之際，大陸7月1日開始實施明確執法程序的新規定，譬如可檢查嫌疑人的電子設備等，多個地方政府也加監控打擊力度，將「維護國家政治安全」放在第一位。

大陸國家安全部6月26日公佈《國家安全機關行政執法程序規定》和《國家安全機關辦理刑事案件程序規定》，這是大陸國安部首次公佈執法辦案程序的規定，於今年7月1日起施行。

據《日本經濟新聞》報導，上述行政執法程序規定相當於「操作指南」，在緊急情況下，相關部門可檢查嫌疑人的手機和電腦。在社交媒體上，許多人認為，外國人入境中國時可能會被檢查電子設備。

報導指出，自2014年施行《反間諜法》以來，中國相關部門至少扣留了17名日本人，至今仍有5人沒有獲釋。2023年3月扣押了安斯泰來製藥中國法人的一名男性高管，並於10月逮捕，今年3月中方向日方通知，已進入是否起訴這名高管的審查階段。

另外，大陸加強打擊間諜活動的動向，逐漸向地方擴大。上海市、重慶市、雲南省、安徽省等在5至6月分別召開了國家安全相關會議，當地「一把手」以地方政府「國安委主任」身分主持國安會議。

大陸官媒「政知見」指出，這些會議突出了2個重點，第一把維護國家政治安全放在第一位，譬如安徽省委書記韓俊指出，要把維護國家政治安全特別是政權安全、制度安全放在第一位；加強意識形態等領域風險隱患排查，對容易誘發政治問題的重大突發事件敏感因素，及苗頭性、傾向性問題做到站位高遠，看得清楚，應對迅速。

文章接著稱，第二點是強化風險監測預警體系建設。韓俊強調，要加強大數據監測分析等技術手段建設和應用，經常展開模擬推演和實戰演練，加快構建立體高效的國家安全防護體系。

另外，大陸正在建立全民揭發檢舉間諜活動的機制。修訂後的《反間諜法》規定指出，公民發現間諜活動後有義務通報；如果為反間諜活動做出貢獻，政府將予以表彰或發放獎金，尤其對於做出重大貢獻的，政府將給予10萬元（人民幣，下同）以上獎勵。
  　　
據中國國家安全部統計，在過去2年總共有2人獲得10萬元以上獎勵，44人獲得了3萬至10萬元獎勵，125人獲得了1萬至3萬元獎勵。

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