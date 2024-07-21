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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德指立院遇20年來最大挑戰　感謝黨團幹部「帶領立委完成任務」

▲▼民進黨全代會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民進黨全代會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（21日）全代會，賴清德致詞時表示，立法院會期剛結束，根據他的經驗，這是近二十年來立法院遇到最大的挑戰，但在總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄帶領下，全體立委將士用命、全力以赴達成目標，非常不簡單，未來也可以料想到，將來立院一定充滿更多、更大挑戰。賴清德也請全體立委起立，接受全場掌聲致意。

賴清德指出，行政院長卓榮泰面對在野黨強力監督跟質詢，仍有為有守，專業、理性，推動安居樂業法案、守住民主底線，不論是經濟發展造福人民、打擊黑金槍毒詐騙、安定社會、擴大社會投資、照顧弱勢，都有完整規劃，也取得初步成果，非常值得期待。

賴清德強調，在這非常時刻也要感謝林右昌率領民進黨，民進黨誕生於專制獨裁年代，秉持清廉、勤政、愛鄉土精神，和人民站在一起，突破戒嚴、黨禁、報禁，追求100%言論自由，推動國會改選、總統直選，帶動國家民主進步、社會發展。

賴清德指出，過程中，民進黨由在野黨到執政、執政淪為在野、又重返執政。去年大選打開歷史新頁，連續三次將歷史重擔交給民進黨，就是希望民進黨繼續帶領台灣走對的路，鞏固和平與繁榮，今天有機會召開全國黨員代表大會，要感謝前輩用血汗從威權中拚出民主自由，他們的成就也提醒我們，政黨執政不是為個人利益，而是為了實現為國為民共同理想，民主台灣、團結向前這是今年全代會主題。

賴清德說明，各位同志雖然有不同背景，在不同的時候入黨，但無論背景如何、是什麼時候入黨，「民主」就是共同的信念，雖然來自不同的所在，但無論大家在哪裡出生、是什麼時候來到台灣，台灣都是我們的母親。在母親台灣的懷抱中，有權利根據共同的理想，來打造自己的國家：民主台灣。

賴清德直言，這次全代會將進行黨職改選，代表民進黨正式進入新的階段。在台灣面對來自海內外更多更大的挑戰時，期待黨新的團隊，能為新時代，承擔比以往更大的責任。

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