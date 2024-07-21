名醫遭患者活活殺死！　陸衛健委發聲譴責：嚴打涉醫違法犯罪

▲行兇現場。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

大陸浙江溫州一名心血管內科名醫19日被患者活活殺害，震驚外界，兇手也在行刺後不久在醫院跳樓。大陸國家衛健委20日晚間發聲稱，將嚴打涉醫違法犯罪，保護醫務人員安全。

大陸國家衛健委20日表示，對李晟醫生的去世表示沉痛哀悼，對其家人和親屬表示慰問；暴力傷害醫務人員，是嚴重的違法犯罪行為，「我們對此表示強烈譴責」；傷醫行為不僅嚴重侵害了醫務人員的合法權益，也破壞了正常醫療服務秩序，損害的是廣大人民群眾的利益，他們對任何形式的傷醫事件零容忍。

大陸國家衛健委指出，《中華人民共和國基本醫療衛生與健康促進法》顯示，醫療衛生人員的人身安全、人格尊嚴不受侵犯，其合法權益受法律保護；禁止任何組織或者個人威脅、危害醫療衛生人員人身安全，侵犯醫療衛生人員人格尊嚴。

大陸國家衛生健康委表示，聯同公安部等部門指導各地加強平安醫院建設，嚴厲打擊涉醫違法犯罪，保護患者和醫務人員安全；各地要完善醫院安全防範系統，切實落實安檢措施，強化警醫聯動，保護醫患安全，呼籲社會各界齊心協力，切實保護醫務人員人身安全，共同維護正常醫療秩序。

中國醫師協會20日也發出聲明指出，堅決反對任何形式的暴力傷醫行為，堅定不移地捍衛醫務人員尊嚴，強烈呼籲有關單位採取有力措施保障醫務人員生命安全；強烈呼籲社會各界齊心協力營造和諧有序的良好醫療環境。

中國醫師協會表示，在傷醫事件發生後第一時間經浙江省醫師協會向溫醫大附一院表示對該事件的關注以及對全體醫務人員的關心，同時積極啟動醫師維權救助程序，對李晟醫師家屬提供援助。

據早前報導，溫州醫科大學附屬第一醫院19日下午1時許，李晟醫生在門診診療中，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷。現場影片顯示，當時多人在診間內爭吵，其後一名醫生滿身鮮血躺在擔架床上，多名醫務人員正為他搶救。

據多名現場目擊者爆料，李姓醫生當天上午出門診，事發時雖然已經是下午，但他仍然在加班看病人。

知情者透露，一名醫院的患者當天早晨在家中因病自殺死亡，家屬持兇器到醫院報復，他的目標其實是一名周姓醫生，但當時在醫務室的是代班的李晟醫生，最終無辜身亡。