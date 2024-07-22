萬安演習今登場「雙鐵正常行駛」　台鐵：延誤換班或退票免手續費

▲萬安演習期間台鐵列車正常行駛，旅客若不及乘車改班或退票可免手續費。（圖／台鐵）

記者蔡亞樺／台北報導

萬安47號演習今（22日）起陸續分區舉辦，高鐵、台鐵列車均正常行駛，台灣高鐵接駁公車及排班計程車暫時停駛，旅客注意車站交通管制時間，台鐵公司表示，已購票的旅客，因演習而延誤，可改換其他班次或退票，免扣手續費。

萬安47號演習於中區7月22日、北區7月23日、南區7月25日分區舉辦，時間自當日下午1時30分至2時。台灣高鐵公司表示，演習時段內，高鐵相關區域車站的聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車，都配合交管暫停行駛。

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▲萬安演習期間，高鐵列車正常行駛，接駁公車和排班計程車則短暫停駛。（圖／記者李毓康攝）

台灣高鐵公司指出，演習期間，高鐵各車次列車維持正常行駛，車站售票及旅客進出閘門亦維持正常作業。前往演習區域內車站搭車旅客，演習開始前提早到站，避免延誤既定行程，演習時段內離站的旅客，配合憲、警及站務人員引導，於車站稍候。

台鐵公司表示，各級列車正常行駛，車站售票及旅客進出閘門亦為正常作業，該時段搭車旅客敬請提早到站，避免耽誤既定行程；下車旅客及接送親友應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。

▲萬安演習高鐵各站管制時段資訊。（圖／台灣高鐵公司提供）