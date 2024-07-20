世新大學籌拍「戀綜」實境秀　跨系課程實作引進韓國經驗

▲ 世新大學投資自製戀愛綜藝實境節目，主要結合廣電系、公廣系與社心系的專業課程。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

引領傳播教育發展與創新的世新大學，新（113）學年又有創舉了！由校方投資自製綜藝實境節目《戀愛,重修中》，將攜手有韓國綜藝娛樂與電影影集經驗的業界製作團隊，結合廣播電視電影學系、公共關係暨廣告學系、社會心理學系等專業課程師生，參與拍攝製作、選角分析、心理知識與社群行銷，加上台前幕後、能力超群的優秀校友資源挹注，共同開創產學合作節目製作新模範，在充分結合市場機制為目標下，進一步增強世新學生的實作經驗與就業競爭力，為台灣文化內容產業培育出更多專業製作與幕後人員。

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▲ 戀愛綜藝能發揮世新社心系學生在研究內容及實例分析的專業。

時下最熱門的真人實境秀類型當屬「戀綜」了！《戀愛,重修中》將不同以往的戀愛綜藝，將找回曾有共同回憶與話題的世新校友們，回到大學生活，成為戀愛重修生，重新在校園尋找那份「簡單愛」的心動。節目由世新大學校友吳美鈴領軍製作，曾以幫助藝人圓夢的實境節目《背包踐客》入圍金鐘獎，並參與韓國SBS《ROOMMATE》、愛奇藝《男子甜點俱樂部》、騰訊《腦力男子時代》、浙江衛視《二十四小時》，皆是與韓國團隊共同合作的實境節目，她將帶入韓國實境秀的作業模式，提供世新學生在校就能接軌國際製作的經驗。

▲ 實境節目的約會任務也將運用世新大學的LED環幕智能棚。

畢業於世新社心系、輔修廣電系的吳美鈴，10多年來一直深耕真人實境秀領域，製作足跡遍布韓國、台灣與中國大陸，她表示，跨領域的學系背景，讓她有了將兩個專業結合運用在實境節目的想法，特別在人物選角上，能更好的掌握人物特質以及情感關係。因此節目將主要與3個學系的專業課程合作，包括廣電系課程「實境節目攝製實務」、公廣系課程「節目行銷實作」、社心系課程「團體動力學」與「愛情社會心理學」，吳美鈴指出，戀愛綜藝能發揮社心系學生在研究內容及實例分析的專業，去解析戀愛中的各種情境與行為背後的情感關係，給予導演組、明星藝人更多側寫觀點，讓節目除了娛樂內容外，也提供可以運用在日常生活的知識點給觀眾。

《戀愛,重修中》除了大量校園場景的拍攝外，也將主要場景設定在「新苑宿舍」，約會任務也將運用LED環幕智能棚，讓世新大學的頂尖環境讓更多觀眾看見。節目也會邀請多位明星網紅校友，帶領觀眾一起猜測哪一對單身男女愛情連線（Love line）成功，分享探討戀愛中的那些事，攜手師生共同打造出業界水準的實境節目。世新大學校長陳清河表示，新學年度校方投資自製不同類型的「實境秀」節目，結合了多門理論與實作結合的專業課程，成果也將於商業電視台上架播出，各項創舉就是希望提升學生的即戰力，為台灣培育擁有國際水準的綜藝綜合節目專業人才，期待讓各界看見世新大學校友與師生的產學合作成果。

▲ 實境節目將大量使用世新校園場景拍攝，並邀請多位明星網紅校友帶領觀眾猜測哪一對單身男女戀愛連結成功。（圖／世新大學提供）