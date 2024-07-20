　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

WTO審議中國貿易政策　陸代表：陸企的成功非因政府補貼

▲▼大陸商務部副部長李飛。（圖／翻攝自大陸常駐世貿組織代表團官網）

▲大陸商務部副部長李飛率團出席。（圖／翻攝自大陸常駐世貿組織代表團官網）

記者鄭思楠／綜合報導

世界貿易組織（WTO）第九次對中國貿易政策審議近日在瑞士日內瓦舉行，在19日的第二場會議上，中方代表反駁了個別成員對大陸「產能過剩」和實施「經濟脅迫」的指責。中國代表表示，中國的補貼政策符合世貿組織規則，中國企業的成功源自於市場競爭而非政府補貼。

此次審議會議為期兩天，第一場會議已在17日舉行。中方由大陸商務部副部長李飛率團出席。

中方代表稱，中國以坦誠、開放態度回應世貿成員的關注，針對產業政策、補貼、國有企業、知識產權保護、網絡安全與數據流動、政府採購、全國統一大市場建設、出口管制、標準制定、檢驗檢疫措施、透明度等問題，中方從政策目標、具體操作、實施效果、未來方向等角度進行深入闡釋。

中方代表強調，中國新能源產品為全球綠色低碳轉型、應對氣候變化作出積極貢獻，從全球看，新能源產品供給還遠不能滿足需求，根本不存在「產能過剩」，所謂「經濟脅迫」無論在過去、現在還是未來都不是中國的貿易政策。

中方稱，個別成員動輒實施「長臂管轄」，設置各類管制清單，任意對其他成員的企業個人進行制裁，才是真正的經濟脅迫來源地。

ET快訊
口水風暴「可不可5天就止火」！　網卻嘆：不會學到教訓
快訊／緊急處分才出爐！　司法院遭潑黑漆+蓋黑手印
立委廖先翔大婚！　新娘「V領深溝」美炸
川普要求保護費　立委：估吃掉台灣一半歲入
凱米颱風恐往西偏！　專家：不排除侵台
詹雅雯「遭散布猥褻照」怒報警！　抓到人了
中和火鍋店爆「吃到多顆老鼠屎」！　她吃完發燒掛急診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

WTO審議中國貿易政策　陸代表：陸企的成功非因政府補貼

陝西公路橋梁垮塌已致11死30多人失聯　習近平指示全力救援

「撤辣」後大陸買家湧香港買房！成交額創29年新高

中國式現代化　鄭永年：不管脫鉤持續對外開放

陝西高速「橋面垮塌40米」致11死30多人失蹤！路人摸黑攔車救人

兩岸青年變裝「穿越」老上海　走進橫店古裝劇實景大型片場

陜西商洛一大橋垮塌「已致11死」！還有30餘人失聯　驚悚畫面曝

加外長7年來首訪中　王毅晤趙美蘭：台灣問題不容外部干涉

兒媳實名檢舉官員公婆！2人擁「近億人民幣資產」　當局下令調查

陝西寶雞暴雨洪災　5死8失聯

「華夫人」鄭佩佩逝世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

颱風醞釀生成！下周連3天路過台灣海面　北東降雨加劇

YTR型男機長涉強制性交　前女友控施暴囚禁...現身提告

川普接受共和黨提名選總統　談槍擊「我本來不會在這裡」

耶嫩公開蘿拉惡行：在家痛哭流涕｜20240719 ET午間新聞

墾丁驚見巨大梅花鹿「海中悠閒游泳」　民眾狂笑驚呼：有夠扯

20240716 ETtoday新聞

清心店員丟茶凍、冰淇淋玩拋接　總部下令停業！食安處查出疏失

陳重文貪321萬遭起訴　消瘦跛腳押解畫面曝！

前女友控「型男機長」4度暴行　揭露傷疤：避免其他人受害

WTO審議中國貿易政策　陸代表：陸企的成功非因政府補貼

陝西公路橋梁垮塌已致11死30多人失聯　習近平指示全力救援

「撤辣」後大陸買家湧香港買房！成交額創29年新高

中國式現代化　鄭永年：不管脫鉤持續對外開放

陝西高速「橋面垮塌40米」致11死30多人失蹤！路人摸黑攔車救人

兩岸青年變裝「穿越」老上海　走進橫店古裝劇實景大型片場

陜西商洛一大橋垮塌「已致11死」！還有30餘人失聯　驚悚畫面曝

加外長7年來首訪中　王毅晤趙美蘭：台灣問題不容外部干涉

兒媳實名檢舉官員公婆！2人擁「近億人民幣資產」　當局下令調查

陝西寶雞暴雨洪災　5死8失聯

賓士男深夜紅燈右轉被攔「一臉緊張」　鷹眼台中警揪出74g毒品

貨車運將上國道「腳快伸出窗」…雙手捧手機猛滑！豪邁坐姿網看傻

嘉義機場受大雷雨影響　兩班機延遲起飛

中元節前「豬價逼近百元」　農業部：增量穩定價格

澎湖外海拾獲「無人載具」！貼滿太陽能板、GPS　疑為美軍無人艦

李多慧大巨蛋應援說：好涼很喜歡　籃籃預告史上最香60人開場舞

波特蘭「步行者天堂」人走得比車快　台灣僑胞讚：政策很前面

川普怨台灣「搶生意」　衛報分析守住半導體霸權理由

驚悚畫面曝！女路過嬰兒車「突連開3槍」　母崩潰哭喊：我的孩子

快訊／緊急處分才出爐！　司法院牌銜遭潑黑漆+蓋黑手印

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

大陸熱門新聞

「老婆聯合父母」砸爛模型　他心死目睹過程PO網

男子花149萬買到舊BMW　法院：車商退一賠三

兒媳實名舉報官員公婆！2人擁近億人民幣資產

媽偷拍6歲女兒全裸洗澡放上網：她獨立自主

陸24歲女網紅吃播猝死！留下451萬存款

陝西高速約40米橋面垮塌！致11死30多失聯

醫院院長被爆「偷吃乾妹妹」！美豔小三身分曝

他咳嗽2年以為肺癌！醫：火鍋辣椒害的

凌晨5點報案「家裡全是飛蟲」　警秒懂！急召救護車救援

陸團隊發現新型「高溫超導體」登《自然》期刊 超導體積分數達86%

陜西商洛一大橋垮塌「已致11死」！還有30餘人失聯

差點滅門！一家5口吃完晚餐全送急診

陸婚姻幸福協會人妻偷吃已婚男　綠帽夫氣炸逮人

兩岸青年變裝「穿越」老上海

更多熱門

相關新聞

中國貿易政策檢討！歐盟提「10大罪狀」

中國貿易政策檢討！歐盟提「10大罪狀」

世界貿易組織（WTO）今天舉行中國貿易政策檢討會議，歐盟在會中提出約10項對中國貿易相關政策及措施的缺點和建議，包括請中國別再主張享有開發中國家地位、改革總體經濟模式、降低不透明度等。

大陸發展新能源汽車　上半年產量年增34.3%

大陸發展新能源汽車　上半年產量年增34.3%

馬自達EZ-6電動／增程雙動力將量產

馬自達EZ-6電動／增程雙動力將量產

Volvo「全新旗艦7人座MPV」有望登台

Volvo「全新旗艦7人座MPV」有望登台

陸BMW加入電動車砍價割喉戰 純電i3打到骨折「只要76萬」

陸BMW加入電動車砍價割喉戰 純電i3打到骨折「只要76萬」

關鍵字：

中國貿易世界貿易組織貿易政策補貼政策新能源

讀者迴響

熱門新聞

可不可新聲明：女店員要付7位數賠償金

「可不可口水女店員」正式道歉了！媽媽曝現況

最快今雙颱共舞！　路徑曝光「類似西北颱」

黃氏兄弟連七年辦演唱會2千人力挺

補習班負責人針孔偷拍少女　被搜上百影片墜樓亡

「老婆聯合父母」砸爛模型　他心死目睹過程PO網

陽明山「妹子脫光散步」　女登山客：三觀刷新

篠崎泫「轉正面解放內衣」脫了！

蝦皮網拍2個月賣4000萬　28歲男拒繳219萬稅遭管收

台大醫學系在學生重考又上！　落榜頭「差0.05分」怒槓台大

挑戰強颱進逼台灣！下周二上午發海警　專家：暴風圈壟罩北台陸地

引退17年！傳奇AV女優宣布復出

太陽聯盟「軍火庫」被逮　驚人背景起底

青峰爆「決裂金曲還刪Lulu好友」首回應

愛吃回頭草的三大星座！

更多

最夯影音

更多

「華夫人」鄭佩佩逝世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

颱風醞釀生成！下周連3天路過台灣海面　北東降雨加劇

YTR型男機長涉強制性交　前女友控施暴囚禁...現身提告

川普接受共和黨提名選總統　談槍擊「我本來不會在這裡」

耶嫩公開蘿拉惡行：在家痛哭流涕｜20240719 ET午間新聞

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面