WTO審議中國貿易政策　陸代表：陸企的成功非因政府補貼

▲大陸商務部副部長李飛率團出席。（圖／翻攝自大陸常駐世貿組織代表團官網）

記者鄭思楠／綜合報導

世界貿易組織（WTO）第九次對中國貿易政策審議近日在瑞士日內瓦舉行，在19日的第二場會議上，中方代表反駁了個別成員對大陸「產能過剩」和實施「經濟脅迫」的指責。中國代表表示，中國的補貼政策符合世貿組織規則，中國企業的成功源自於市場競爭而非政府補貼。

此次審議會議為期兩天，第一場會議已在17日舉行。中方由大陸商務部副部長李飛率團出席。

中方代表稱，中國以坦誠、開放態度回應世貿成員的關注，針對產業政策、補貼、國有企業、知識產權保護、網絡安全與數據流動、政府採購、全國統一大市場建設、出口管制、標準制定、檢驗檢疫措施、透明度等問題，中方從政策目標、具體操作、實施效果、未來方向等角度進行深入闡釋。

中方代表強調，中國新能源產品為全球綠色低碳轉型、應對氣候變化作出積極貢獻，從全球看，新能源產品供給還遠不能滿足需求，根本不存在「產能過剩」，所謂「經濟脅迫」無論在過去、現在還是未來都不是中國的貿易政策。

中方稱，個別成員動輒實施「長臂管轄」，設置各類管制清單，任意對其他成員的企業個人進行制裁，才是真正的經濟脅迫來源地。