楠梓反擴權說明會千人湧入　李柏毅籲：持續關注國會對抗藍白

▲立法委員李柏毅與議員黃文志、李雅慧聯合舉辦「反擴權護民主」高雄楠梓場說明會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

立法委員李柏毅在19日與議員黃文志、李雅慧共同主辦「反擴權護民主」高雄楠梓場說明會，立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、黃捷、林岱樺，以及聯華電子創辦人曹興誠與高雄市黨部主委黃文益等人齊聚助講。李柏毅在台上宣布，擴權已被大法官凍結，達到第一階段的勝利，現場情緒高漲，掌聲不斷。

曹興誠表示，台灣是全世界關注的焦點，藍白國會多數是欺騙社會的結果，他呼籲大家從南到北團結一致，共同將藍委全都罷免。黃捷認為，藍白現在想用修選罷法穩固自己的地位，接下來才能繼續推動對中國、對自己有利的法案。

▲曹興誠到場助講 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

賴瑞隆指出，賴清德當選後中國找不到親中總統，轉而從立法院下手。邱議瑩說，大家報告憲法法庭暫時處分的成果，虧藍白還有黃國昌、翁曉玲兩個法律人。

李柏毅痛批，藍白強推濫權惡法，還不斷杯葛國安法案，不願向大家報告去中國的哪裡、見了誰又做了什麼。他預測，國民黨、民眾黨清楚自己是多數，接下來四年將會繼續亂搞，把法條修惡壯大自己，並用花東三法等錢坑法案杯葛左楠交通建設。他強調，自己和同仁一定會守住資源和預算，絕不讓藍白得逞。

李柏毅表示，擴權法案審了四天，現在要把選罷法修成鳥籠罷免就是因為忌憚大家的力量。他拜託鄉親繼續關注立法院，挺身而出對抗藍白，讓他們知道即使民進黨是立院少數，但出了國會後人民與之同在，反擴權、護民主才是台灣的多數。