將裁掉一半中國金融審計員工　普華永道證實：是艱難的決定

▲普華永道考慮最多裁撤一半中國金融服務審計人員。（圖／翻攝自智評新視界）

記者鄭思楠／綜合報導

路透16日援引兩名知情人士消息報導，全球四大會計師事務所之一的 PwC（台灣稱資誠、中國稱普華永道）正考慮將其在中國的金融服務審計人員裁減至多一半，原因是監管機構的調查和客戶的大量流失使其業務前景黯淡。對此，普華永道公關團隊證實，「此次調整是艱難的決定，我們根據市場需求相應優化了組織架構。」

據《羊城晚報》報導，普華永道公關團隊回應，「由於外部客觀情況的變化，我們根據市場需求相應優化了組織架構。我們一直珍視人才並持續多年大力投資於人才培養，此次調整是艱難的決定。我們正逐步與員工展開充分的溝通，並確保調整方案遵守中國勞動法相關規定。」

官網資料顯示，普華永道中國大陸、香港及澳門成員機構根據各地適用的法律協作運營。整體而言，員工總數超過20000人，其中包括逾800名合夥人。

中國註冊會計師協會（下稱「中注協」）官網最新資料顯示，普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）2022年度註冊會計師1693人，分所數量共23家。

普華永道近期各類傳聞纏身，皆因深陷恆大造假「旋渦」。3月18日，恆大地產財務造假正式公告。

而公開資料顯示，中國恆大自2009年在港交所上市後，審計機構一直為普華永道，合作時間長達14年直到2023年1月。與此同時，對於恆大2009年至2020年的年報，普華永道均出具了標準無保留意見。

普華永道此後在業務層面受到重挫。一方面，自3月18日至今的短短近4個月時間，至少已有34家上市公司結束與普華永道的合作。另一方面，雖然也有上市公司2024年選擇續聘普華永道，但調整了普華永道負責的業務，並導致了費用的大幅下降。