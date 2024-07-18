　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

將裁掉一半中國金融審計員工　普華永道證實：是艱難的決定

▲▼普華永道。（圖／翻攝自智評新視界）

▲普華永道考慮最多裁撤一半中國金融服務審計人員。（圖／翻攝自智評新視界）

記者鄭思楠／綜合報導

路透16日援引兩名知情人士消息報導，全球四大會計師事務所之一的 PwC（台灣稱資誠、中國稱普華永道）正考慮將其在中國的金融服務審計人員裁減至多一半，原因是監管機構的調查和客戶的大量流失使其業務前景黯淡。對此，普華永道公關團隊證實，「此次調整是艱難的決定，我們根據市場需求相應優化了組織架構。」

據《羊城晚報》報導，普華永道公關團隊回應，「由於外部客觀情況的變化，我們根據市場需求相應優化了組織架構。我們一直珍視人才並持續多年大力投資於人才培養，此次調整是艱難的決定。我們正逐步與員工展開充分的溝通，並確保調整方案遵守中國勞動法相關規定。」

官網資料顯示，普華永道中國大陸、香港及澳門成員機構根據各地適用的法律協作運營。整體而言，員工總數超過20000人，其中包括逾800名合夥人。

中國註冊會計師協會（下稱「中注協」）官網最新資料顯示，普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）2022年度註冊會計師1693人，分所數量共23家。

普華永道近期各類傳聞纏身，皆因深陷恆大造假「旋渦」。3月18日，恆大地產財務造假正式公告。

而公開資料顯示，中國恆大自2009年在港交所上市後，審計機構一直為普華永道，合作時間長達14年直到2023年1月。與此同時，對於恆大2009年至2020年的年報，普華永道均出具了標準無保留意見。

普華永道此後在業務層面受到重挫。一方面，自3月18日至今的短短近4個月時間，至少已有34家上市公司結束與普華永道的合作。另一方面，雖然也有上市公司2024年選擇續聘普華永道，但調整了普華永道負責的業務，並導致了費用的大幅下降。

ET快訊
快訊／楊文科涉貪「犯罪所得2.5億」　朱立倫力挺：絕無收賄
劣！「天坑豪宅」偷工減料省2億　苦主入手價近3千萬
91歲素珠近況曝光！　6年前一跛一跛…新照露燦笑
快訊／川普副手范斯正式接受共和黨提名　高喊：我們將團結獲勝
作案畫面曝！　黑衣男噴漆北市幼兒園
23歲上兵車禍「肢體分離」慘死！　奪命畫面曝
清大女學生遭尾隨！　男騎士「打完屁股就落跑」
被疑中國間諜！菲律賓發逮捕令　美女市長消失了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

25歲IT男離職「擺攤賣燒烤」！1個月後看收入大崩潰：打算回本行

全球首例！　邯鄲發現比「熊貓血」更罕見的「B亞型血型」

陸13歲男孩肺炎反覆發作　醫一查竟是4年前「堅果殼」藏右肺

唐帝王守陵石獅被盜14年　官方第四次提高賞金「懸賞450萬」找線索

將裁掉一半中國金融審計員工　普華永道證實：是艱難的決定

陝西寶雞「大暴雨」！　當地居民嘆：至少20幾輛車被沖走

中國代表團帶冷氣去奧運　央視定345間房「自裝冷氣」給轉播團隊

四川大廚飛巴黎「備戰」奧運　「吃肉不見肉」國宴川菜供選手品嚐

三中全會今閉幕預料經改幅度小　習近平媲美鄧小平拉高歷史地位

四川百貨大樓恐怖惡火釀16死！　火災原因曝光

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

陳金鋒不滿連續頭部近身球！　悍將、兄弟球員衝場內板凳清空

韓職19歲李珠珢「美到像AI」　三振舞爆紅！將登大巨蛋應援

姊弟國3車禍亡！她英勇救3人　將「冥婚」替男友照顧媽媽

入住10天一家三口悲離！試管嬰窒息亡　母淚訴護理之家沒道歉

來真的！加料女搞垮新竹分店　可不可總公司火速派人拆招牌

25歲IT男離職「擺攤賣燒烤」！1個月後看收入大崩潰：打算回本行

全球首例！　邯鄲發現比「熊貓血」更罕見的「B亞型血型」

陸13歲男孩肺炎反覆發作　醫一查竟是4年前「堅果殼」藏右肺

唐帝王守陵石獅被盜14年　官方第四次提高賞金「懸賞450萬」找線索

將裁掉一半中國金融審計員工　普華永道證實：是艱難的決定

陝西寶雞「大暴雨」！　當地居民嘆：至少20幾輛車被沖走

中國代表團帶冷氣去奧運　央視定345間房「自裝冷氣」給轉播團隊

四川大廚飛巴黎「備戰」奧運　「吃肉不見肉」國宴川菜供選手品嚐

三中全會今閉幕預料經改幅度小　習近平媲美鄧小平拉高歷史地位

四川百貨大樓恐怖惡火釀16死！　火災原因曝光

台股暴跌！　「0050反一」爆逾19萬張大量

搭馬航超Chill！機票享優惠「商務艙尊榮享受」轉機輕鬆順遊馬國人氣景點

川普要收保護費！　口譯哥揭「台美兩大問題」：只有民進黨能處理

藍海策略觀點看AI　找出未來更多可能性

25歲IT男離職「擺攤賣燒烤」！1個月後看收入大崩潰：打算回本行

換肛門試劑問一句話　男護理師遭家屬飆三字經！下班怒提告

全球首例！　邯鄲發現比「熊貓血」更罕見的「B亞型血型」

還有2年才通車！　三鶯線沿線5站房價漲破4成

首爾再降「極限暴雨」！潰堤南韓急封29條河川　驚人降雨學校停課

綠委收「滅青鳥」恐嚇簡訊　藍委籲支持者：勿攻擊對方造成誤會

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

大陸熱門新聞

四川百貨大火6人罹難！他留遺言：幫我照顧家裡

陸美女行員出狂睡同事！向丈夫懺悔：欲求不滿

25歲男婚後發現老婆50歲　崩潰：兒子比我大

黃金價格創歷史新高　他秒掃貨近90萬元金條

上海「恐龍格局」二手房開價2千萬

四川百貨大樓惡火16死　火災原因曝光

百萬網紅連三場直播都無人下單　廠商斥詐騙提告

溫州一家5口吃完晚餐全掛急診！竟非食物中毒

2嫩妹搭計程車「肉償車資」！運將炫耀慘了

三中全會今閉幕　趙建民：媲美鄧小平拉高習歷史地位

中國代表團帶冷氣去奧運　央視定345間房自裝冷氣給轉播團隊

港鐵變屍速列車！數十乘客尖叫「逃命狂奔」

玉溪高原游泳館曝光！中華台北游泳隊也來集訓

正妹泰國失蹤疑遭綁架肢解！生前最後畫面曝

更多熱門

相關新聞

日政府：共軍若侵台「1周之內就可登陸」

日政府：共軍若侵台「1周之內就可登陸」

日本政府在分析共軍2023年的演習後認為，中國地面部隊已經有能力在1周內登陸台灣。在此之前，日本當局預估這個過程約需1個月。報告指出，中國解放軍可能利用美軍介入前的空檔發動突擊戰，因此將持續加強警戒。

要求繳保護費！　川普前國安顧問：台灣應增加國防支出

要求繳保護費！　川普前國安顧問：台灣應增加國防支出

不只半導體！華爾街日報：台灣攸關美國太平洋盟邦

不只半導體！華爾街日報：台灣攸關美國太平洋盟邦

美國8月公布擬議新規　限制中國聯網汽車軟體

美國8月公布擬議新規　限制中國聯網汽車軟體

菲中將建立新溝通管道　處理南海爭端

菲中將建立新溝通管道　處理南海爭端

關鍵字：

PwC中國金融會計裁減

讀者迴響

熱門新聞

人妻炒股慘賠淪性奴！銀行員衝動2次代價出爐

可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

即／杜秉澄突激動「全部認罪」爆被特別安檢

即／台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒

快訊／屁孩躺萊爾富冰櫃慘了！業者報警喊告　食品全數下架消毒

屁孩躺超商冰櫃「面露安詳」影片曝！　網友炸鍋

無罩OL搭地鐵「激凸襯衫」被偷拍　下招神操作讓人看傻

四川百貨大火6人罹難！他留遺言：幫我照顧家裡

下周恐有中颱　美模式估登陸花蓮

陸美女行員出狂睡同事！向丈夫懺悔：欲求不滿

快訊／重機今晨對撞大貨車　騎士「右腳分離」當場不治

高雄將大停水！影響4萬戶

「性侵幼兒毛畯珅」　北市幼兒園慘遭噴漆

25歲男婚後發現老婆50歲　崩潰：兒子比我大

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面