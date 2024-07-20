網紅「手搖飲」挨轟標示不清　網揭真相：有夠秋

▲網紅「見習網美小吳」和「紀卜心」創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，被消基會點名標示不清。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

連鎖飲料店「可不可熟成紅茶」以及「清心福全」近期爆出員工脫序行為，重創品牌形象，也引發食安疑慮。沒想到，網紅「見習網美小吳」和「紀卜心」創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，被消基會點名奶茶使用的奶品標示不清，引發網友議論。

十盛6月11日在官網公告，澄清從未對外宣傳或強調熟成奶茶系列本身為百分之百的純鮮奶茶產品，而是由「熟成生乳」加上「鮮奶」調製而成，其中含些許奶精，主要是用來增加口感與風味。

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▲十盛發表聲明。



一名女網友在《Dcard》論壇以「所以小吳跟紀卜心會道歉嗎」為題發文，提到可不可和清心都出面道歉了，「被消基會點名鮮奶茶標示不清的十盛，都不用出來說什麼嗎？」

▲女網友痛批小吳和紀卜心裝死不道歉。

女網友表示，她想起之前曾去紀卜心的IG留言，發現竟然不見了，也看到別人詢問標示不清的問題，「她只說官網早就有公告，一句道歉也沒有」，讓她覺得根本是割粉絲韭菜。一般人認知加鮮奶應該就是鮮奶茶，沒想到裡面還有奶精，「7月被消基會查到，坑都不吭一聲」。

「所以是消基會跟一般大眾認知有問題？還是十盛在玩文字遊戲啊」，女網友砲轟，紀卜心不只隱藏或刪除她的留言，甚至禁止其他人留言，小吳更是囂張，連回都不回，「沒看過這麼秋的，之前還滿喜歡他的，現在退讚，永遠抵制」。

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