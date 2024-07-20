遊覽車高風險駕駛「8月起召訓」　半年內嚴重違規3次列黑名單

▲日前國道發生3部遊覽車追撞事故。（資料圖／記者林東良翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今年上半年遊覽車事故頻傳，為提升安全，公路局擬定遊覽車高違規駕駛回訓機制，只要半年內曾有3次以上嚴重超速、闖紅燈、酒駕等重大違規，8月起將被調訓強制上課。

根據交通部統計，去(112)年遊覽車事故有706件，造成16死、981傷，創下7年新高，今年光1月到4月遊覽車就發生229件事故，造成9死、327傷，公路局也規劃8月起將針對高違規駕駛祭出調訓制度。

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根據公路局規劃，高違規駕駛人只要在6個月內發生3次以上嚴重違規，包括超速40公里以上、闖紅燈、酒駕、蛇行或危險駕車、任意迫近或驟然變換車道等違規，將會列高風險駕駛名單，8月起由監理所依規定陸續召回訓練，強制訓練課程包括防禦駕駛、交通法規等內容。

公路局指出，針對貨運等高違規駕駛，自112年8月起已經開始調訓，112年調訓了523人，今(113)年1月到6月止也調訓了316人，遊覽車高危險駕駛將於今年8月起開始陸續調訓。

此外，為進一步強化對遊覽車管理及安全，交通部也規劃修法「汽車運輸業管理規則」，預計明(114)年6月1日起，全台1.4萬輛遊覽車都要強制安裝具駕駛識別功能的設備，並介接至公路局指定資訊平台，公路局除可即時掌控遊覽車行車動態外，也能掌握負責開車的駕駛人資訊，避免超時或有異常情況，明年6月起，遊覽車若未裝設，將可罰9千到9萬元。