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陽明山上「妹子脫光內衣散步」　女登山客附15張圖傻：三觀刷新

▲▼陽明山上「妹子脫光內衣散步」　女登山客附15張圖傻：三觀刷新。（圖／翻攝發現陽明山臉書社團） 

▲一名女登山客表示，在陽明山上看到女生未穿上衣散步。（圖／翻攝發現陽明山臉書社團）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名女登山客表示，她19日登上陽明山主峰後，意外看到一名妹子沒穿內衣，在山上走來走去，瞬間刷新她的三觀，接著隨手附上15張照片。沒想到，此舉吸引大批網友興趣，開始在山景照中找人。

該名女網友在臉書社團「發現陽明山」發文表示，她19日一大早登上主峰，竟遇到妹子連內衣都脫光，直接在山頂走來走去，「兩個月沒上山的我，突然覺得自己老了…不過她個人高興就好，三觀又被強迫刷新了」。

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▲▼陽明山上「妹子脫光內衣散步」　女登山客附15張圖傻：三觀刷新。（圖／翻攝發現陽明山臉書社團）

▲網友在原PO附上的15張照片中尋找蛛絲馬跡。（圖／翻攝發現陽明山臉書社團）

該文PO出後吸引2500多名網友按讚留言，許多人都在原PO附上的15張風景照中尋找妹子，然而最後一無所獲。對此，原PO看到網友大歪樓後立刻編輯貼文說，「不用想找圖片，沒有圖片！沒有圖片！沒有圖片！有圖就叫偷拍了好嗎」。

網友看完紛紛留言，「害我每張照片都去看，什麼都沒有」、「第一次這麼認真看完每一張圖」、「男人都可以袒胸露背了，為何女人不行」、「沒圖沒真象，此風不可長」、「這是一篇激勵文，讓我們都想去爬山了」、「什麼叫偷拍，是拍的時候她們剛好沒看到！突然好想爬陽明山」。

▼原PO編輯貼文，澄清沒有拍到該名女子。（圖／翻攝發現陽明山臉書社團）

▲▼陽明山上「妹子脫光內衣散步」　女登山客附15張圖傻：三觀刷新。（圖／翻攝發現陽明山臉書社團）

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