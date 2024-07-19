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打造永續城市！看見臺中的蛻變創新與綠能發展

▲▼ 北屯機廠捷運標售 。（圖／業者提供）

▲臺中市極力推動綠能各項措施，致力打造綠能之都。（圖／資料照）

記者洪菱鞠／台中報導

為了給地球永續的未來，2050碳中和政策已成為全球共識。面對國際企業的零碳排需求以及提供孩子更美好的綠地空間，臺中市致力打造永續淨零城市，從光電打造的智慧建築，到獎勵建築設置太陽光電，並與民眾攜手防治綠能犯罪與建立更多綠能服務，宣誓領銜全球打造綠能之都的決心。

為了讓臺中市民更了解臺中市的綠能政策，臺中市政府經濟發展局透過產學合作，攜手臺中地方檢察署，19日在文化資產局衡道堂舉辦了「臺中市綠能企業永續影響力座談會」，不但有各界專家蒞臨，現場更有不少關心綠能議題的企業參與，吸引近百人與會，了解最新國際趨勢與綠能科技、政策等相關發展。臺中市政府經發局副局長李逸安指出，ESG企業永續刻不容緩，市府積極推動各項措施，除了吸引國際企業到台灣投資設廠，更希望全民了解綠能使用的重要性，從臺中市做起，帶領全民讓世界看見綠色福爾摩莎。

▲▼臺中市綠能企業永續影響力座談會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼臺中市政府經濟發展局攜手臺中地方檢察署，19日共同舉辦「臺中市綠能企業永續影響力座談會」，吸引綠能企業近百人與會，展現邁向永續淨零城市之決心。臺中地方檢察署檢察長張介欽（前排左1）、臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察長林錦村（前排左2）、臺中市政府經發局副局長李逸安（前排右2）等人出席參與座談。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼臺中市綠能企業永續影響力座談會。（圖／記者湯興漢攝）

李逸安表示，氣候變遷、極端氣候的形成，是我們必須面對的重要課題，市長盧秀燕上任後，相當重視綠能產業發展，以「清淨空氣、碳排歸零」為政策目標，目前已完成永續低碳政策三部曲，包含「氣候緊急宣言」、「臺中市自願檢視報告」及「2050臺中市淨零碳排路徑」，內容涵蓋環境、社會及經濟三大面向，更將「臺中市發展低碳城市自治條例」重新訂定為「臺中市永續淨零自治條例」，兼顧城市永續發展，強化產業、住商、運輸部門的減碳策略，以教育及生活層面促進零碳轉型，帶領臺中邁向淨零轉型道路，希望實現2050淨零碳排路徑目標。

李逸安提到，臺中積極推動綠能政策，尤其是太陽能光電部分，自大力推行以來，整個發電容量已增加了5倍之多，除了推動綠能屋頂全民參與、規劃市管案場建置太陽能光電，市府更是要求從自身先做起，力求各機關針對公有房舍進行檢視，只要屋頂適合就安裝太陽能光電設施，以起到示範作用；此外，對於800千瓦以上用電大戶也要求應善盡社會責任，必須安裝相當於用電容量10%的太陽光電設備。同時與社區大樓合作，將綠能規劃納入建築設計，例如前兩年在豐原地區完成兩棟綠能大樓，即吸引其他建商前往參觀，另針對弱勢單位提供綠能建置、節能設施汰換等相關補助，透過由公而私、由大而小的推動方式，鼓勵更多企業、工廠以及私人一起投入綠能。

除了太陽能光電，積極改善空氣品質到商場低碳認證、輔導企業減碳智慧升級、與中央合作推動臺中港離岸風電產業專區等，都是臺中市政府正在大力推動的政策，實現綠能產業的多元化發展。李逸安說，臺中市再生能源開發「食水嵙溪排水小水力發電廠」日前舉辦啟用典禮，是全台首座地方政府主導開發完成的小水力發電案之外，近期也有不少離岸風電業者向中央申請相關經營權後，再向市府提交申請案，市府將根據法規進行審查，與各方一起合作努力推動綠能產業。

▲▼臺中市綠能企業永續影響力座談會。（圖／記者湯興漢攝）

▲李逸安提到，臺中積極推動綠能政策，希望實現2050淨零碳排目標。（圖／記者湯興漢攝）

引領臺灣跟上世界環境保育腳步，使臺中晉升一級國際之都競爭力，座談會現場除了介紹目前現行臺中市綠能政策推動成果及相關法令規範，分享如何應用法律打擊妨害綠能產業發展的犯罪行為，並鼓勵合法建築都可以申請設置太陽光電發電設備，其實一點都不困難，也邀請在地知名建商，分享智慧建築案例。座談會介紹詳盡，讓與會的聽眾都讚嘆臺中市政府的努力與進步。

▲▼臺中市綠能企業永續影響力座談會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼座談會現場介紹目前現行臺中市綠能政策推動成果及相關法令規範，也邀請在地知名建商分享智慧建築案例，讓與會者更了解臺中市政府的努力與進步。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼臺中市綠能企業永續影響力座談會。（圖／記者湯興漢攝）

臺中市為響應聯合國永續發展目標（SDGs）指標，近年分別從再生能源設置、能源效率提升、交通載具減碳作為、國際認證、減碳綠化及綠色公益等全面提升綠能產業。作為中臺灣的領頭羊，也期望將此措施擴散影響到其他周邊縣市，鼓勵中部企業設置再生能源及規劃淨零減碳措施，展現臺中邁向2050淨零碳排的決心，持續落實「幸福臺中、永續城市」的美好願景！

▲▼「運轉」城市進行式！臺中4大轉運中心　實現交通任意門。（圖／台中市政府提供）

▲為邁向2050淨零碳排，臺中持續落實「幸福臺中、永續城市」的美好願景！（圖／台中市政府提供）

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