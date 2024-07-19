黑鷹滅青鳥！　董念台喊「不是恐嚇」：為了喚醒年輕人不要再被騙

記者邱中岳、黃哲民、戴若涵／台北報導

自稱「黑道狀元」的再生受刑人服務中心社長董念台，日前以「黑鷹部隊總隊長董念台」為名，發送簡訊給多名立委，他自稱要成立「黑鷹部隊」來消滅青鳥，19日上午遭移送北檢，他向警方供稱，自己無意恐嚇，「是為了喚醒年輕人，不要再被騙。」

▲稱要成立黑鷹部隊消滅青鳥，董念台3萬元交保。（圖／記者黃哲民攝，下同）

立法委員陳培瑜17日上午接到一封簡訊，內容以「黑鷹滅青鳥」為標題，內容提及要成立黑鷹部隊，成員將以出獄受刑人為主，也是與青鳥一樣參與各種街頭抗爭，「總之只要青鳥出入的場合，黑鷹必將全面的包圍，以免這些屁娃兒囂張過頭！」，署名則是「黑鷹部隊總隊長：董念台」。

陳培瑜接到簡訊後，隨即報警處理。中正一分局獲報後，立即報請台北地檢署偵辦，並傳喚董念台到案說明，依恐嚇、恐嚇危害安全罪將其移送。

74歲的董念台19日上午10時到案後稱，「我不是恐嚇，是為了喚醒年輕人不要再被騙」，否認有恐嚇的犯意。檢方訊後諭令以3萬元金額交保，董念台在個人臉書上發文提及此事，「他X的！三萬元交保也不能到外說明，這樣會憋死我了」。

董念台交保後接受媒體訪問時稱，自己不太懂法律，在某些地方會吃禍從口出的虧，「檢察官要求不能在外面講，我這樣會構成洩密罪，我只能說還算不錯交保，我本來想說不保了，但想說外面還有很多事，不保可能會很倒楣，所以我還是保了出來。」

面對媒體提問，為何要發這樣的簡訊，他稱，「當初我有我的想法跟概念，可是想法跟法律有些地方牴觸，所以我吃這啞巴虧，我會記住」，並表示，「現在行動代表一切，免得禍從口出」。

提到成立黑鷹部隊，他回應，「開始我只是發個通稿，沒想到這個通稿，造成這麼大的禍害出來，當然以我的個性，我是希望說到做到，但法律最大，還是尊重法律吧。」，再度強調自己不敢隨便講話，免得惹禍上身。