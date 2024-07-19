台智光董座之子「趁老爸做筆錄賣股票」！李嘉豪1000萬交保畫面曝

▲台通光電董事長李慶煌的特助兒子李嘉豪捲入。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、閔文昱／台北報導

台北市議員陳重文因涉嫌圖利台北市社會局公托監視器系統雲端建置案，與其共謀的7人被訴，然而檢廉還查出，台通光董事長李慶煌的兒子李嘉豪涉嫌內線交易，引發了這起「案外案」。李嘉豪在今天的移審中承認部分犯罪事實，台北地院裁定他以1000萬元交保。

檢廉偵辦查出，李嘉豪涉嫌在台智光母公司台通光電被搜索的當天，老爸被帶走做筆錄的亂軍之中趁機賣掉自己名下的台通股票，避免損失達到954萬餘元。此外，他也在案發前的今年2月18日，趁台通公司將買回庫藏股但消息尚未公布時，預先買進台通股票，藉此不法獲利1361萬餘元。

李嘉豪在被羈押禁見後，除了要以1000萬元交保，法官還要求他在本月26日前交出不法所得，並限制他的住居、出境、出海8個月，不得與李慶煌等案情相關人士有所接觸。

▲李嘉豪交保1000萬離開。（圖／記者黃哲民攝）

回顧案件，與陳重文一同被起訴的，包括他的妻子白惠萍、立錡雲端公司負責人康立錡、大嘉公司負責人陳洛麟、台通光電公司董事陳玉玲、李慶煌之子兼台通光公司特助李嘉豪、以及台通公司工務部經理石富宇。

陳重文被起訴貪污圖利、使公務員登載不實、增資不實、業務侵占、商業會計法等罪嫌，但他對貪污部分辯護喊冤。他辯稱，台智光就台北市光纖BOT案本來就有優先承包的特殊性，他持股的立錡雲端公司得標並沒有利益衝突的問題，認為立錡雲端公司的資本問題，是因為康立錡的資金有困難，他才出資，並且他表示立錡雲端公司的大小章是由他保管，康立錡負責業務。

▲北檢就台智光案提訊在押中的議員陳重文。（圖／記者李毓康攝）

陳重文表示，他在在羈押中罹患蜂窩性組織炎，從腳掌到鼠蹊部都有，也有心律不整、心室肥大的健康問題，且上有80多歲的父母、下有念大學的兒子，希望能交保後照顧家人，再好好面對訴訟。然而，檢方指稱，陳重文在偵查中交保後曾勾串證人，且他仍有議員身分，可能假借職權再對公務員施壓，讓案情朝有利陳的發向發展，因此建議繼續羈押禁見。

對此，法官認為，陳重文僅承認部分罪名，但檢方起訴所列證據，堪認陳重文涉犯最輕本刑5年以上徒刑重罪、嫌疑重大，加上長期擔任民代，有相當政治實力與人脈出境不歸，且所涉罪數不少，若都成罪、未來刑責可能甚重，更增高度逃亡可能，裁定陳重文羈押禁見3個月。