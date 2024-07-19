幼兒園狼師案燒到蔣萬安　TPOC數據：負面聲量遠超柯文哲、黃珊珊

▲台北市長蔣萬安為「幼兒園狼師」案鞠躬致歉。（圖／記者陳家祥翻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北市長蔣萬安於今（19日）稍早針對台北市信義區培諾米達幼兒園狼師案鞠躬致歉。然而，根據台灣議題研究中心（TPOC）蒐集7月10日至7月16日的網路數據分析顯示，台北市長蔣萬安的好感度來到今年以來的低點0.25，負面聲量更遠超柯文哲的358則與黃珊珊的455則，一舉衝上2006則。

台北市信義區培諾米達幼兒園園長洪佩筠之子毛畯珅涉嫌在2022年至2023年間，性侵、猥褻超過20名女童，並手握600多部性犯罪影像，近日，受害人家長透過聲明表示，北市府處理怠慢，台北市長蔣萬安則在今天上午首度為此案鞠躬致歉。

台灣議題中心（TPOC）指出，由於此案最早在2022年柯市府時代，就有家長投訴，但台北市政府直至2023年才開罰，引發多位民進黨籍民代齊聲批評時任市長柯文哲、時任督導教育局的前副市長黃珊珊，以及現任市長蔣萬安。

為此，台灣議題研究中心（TPOC）透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集7月10日至7月16日此事件的網路輿情數據，結果顯示，在總聲量上，相較柯文哲的878則，與黃珊珊的1412則，蔣萬安的總聲量以5078則居高不下。

但台灣議題研究中心（TPOC）的分析也顯示，蔣萬安負面聲量為2006則，是柯文哲358則的5.6倍、黃珊珊455則的4.4倍，更占此案負面聲量的一半。

▲台北市幼兒園狼師案中，台北市長蔣萬安、前市長柯文哲、前副市長黃珊珊聲量圖。（圖／台灣議題研究中心TPOC提供）



台灣議題研究中心（TPOC）認為，蔣萬安之所以負聲量爆棚的原因，可能在於立委吳沛憶日前點出的「2件事」，第一、家長反映園方隱匿未報；第二、則是調查期間「狼師」未停職，吳沛憶質疑，這2件事北市教育局難道不知情？

此外，台北市民進黨議員許淑華也踢爆，該幼兒園王姓負責人因經濟問題，將幼兒園頂讓給狼師之母洪佩筠園長，但王姓負責人今年又成立托嬰中心，背後疑似仍是狼師之母。

針對這些質疑和爆料，蔣萬安雖澄清，市府第一時間接獲通報就重點調查，廢止許可並停業，並做出當下法定上限的最高裁處。然而，根據台灣議題研究中心（TPOC）的分析看，網友們似乎並不買單，仍認為北市府消極處理。

台灣議題研究中心（TPOC）進一步分析蔣萬安自今年1月1日以來每一週的網路輿情數據。分析結果顯示，蔣萬安在這一波北市幼兒狼師案之前，每週的負面聲量約在27％左右，正聲量則為15％上下。

在本案爆發後，從台灣議題研究中心（TPOC）的分析也能發現，蔣萬安的正面聲量比例跌至低谷僅剩9％，負聲量則攀升至36％，好感度更來到今年以來最低點，僅剩0.25，前兩週則是1.22與0.48。

▼台北市長蔣萬安、前市長柯文哲、前副市長黃珊珊2024年1月至7月16日聲量圖。（圖／台灣議題研究中心TPOC提供）

