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不斷更新／全球大當機！澳洲最大銀行無法轉帳　美多州911一度癱瘓

▲▼ 微軟爆當機災情，上班族電腦打不開。（圖／網友提供）

▲微軟當機災情，上班族電腦打不開。（圖／網友提供）

記者吳美依／綜合報導

微軟系統19日全球大當機，疑似在全球各地的機場、企業、媒體引發重大災情。以下整理目前各地最新災情：

日本

大阪環球影城（USJ）下午2時起，負責管理銷售記錄的POS系統發生故障，導致園內幾乎所有餐廳和商店都無法結帳，只能臨時暫停營業。

下午2時22分開始，JR西日本顯示列車位置的「JR西日本列車運行情報APP」的系統發生故障，「近畿地區」的部分列車無法正常顯示。當前尚不清楚何時能夠恢復。

廉航捷星日本航空（Jetstar Japan）位於成田機場第3航廈的櫃台系統發生故障，導致旅客無法辦理報到手續，目前依舊無法確定何時能夠復原。

美國

美國聯邦航空總署（FAA）19日上午發布警報指出，由於出現通訊問題，美國聯合航空（United）、達美航空（Delta）、美國航空（American Airlines）要求針對所有航班下達停飛令。18日深夜，美國邊疆航空（Frontier Airlines）等廉價航空公司的營運，也受到微軟雲端服務中斷影響。

此外，美國多州911緊急電話一度癱瘓，包括阿拉斯加州、亞利桑那州、印第安那州、明尼蘇達州、新罕布夏州與俄亥俄州。

英國

英國鐵路系統「泰晤士連線」（Thameslink）宣布，由於「資訊技術（IT）問題」，預計出現延誤或臨時取消車次的狀況，目前正在積極調查，確認問題原因。此外，英國「天空新聞台」的電視頻道也無法正常播送。

根據天空新聞網，倫敦證交所新聞及數據平台出現故障，新聞與外匯現貨及期貨價格無法顯示，但倫敦證券交易所等其他服務運作正常營運。官網聲明指出，他們正在經歷「第三方全球技術問題」，「技術團隊正在努力恢復服務」。

一名目擊者向路透社爆料，愛丁堡機場的自動登機掃描器已經離線，必須人工檢查登機證。

德國

柏林機場表示，由於「技術故障」，報到櫃台出現延誤。

西班牙

西班牙國內所有機場都通報事故，「我們正在盡快努力解決問題。與此同時，我們仍在繼續使用手動操作系統。」

澳洲

澳洲最大銀行澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）服務中斷，部分用戶無法轉帳。澳洲行動支付系統也受到影響，一些商店因此關門，因為無法使用信用卡結帳。

新南威爾斯州（NSW）警方在社群媒體上表示，其內部系統出現故障。維多利亞州警方內部系統也有部分受到影響，但緊急服務正常營運。

澳洲廣播公司（ABC）也正經歷「嚴重斷線」；澳洲天空新聞（Sky News Australia）記者稱電腦、系統全都掛點。

印度

印度多家航空公司遭遇IT問題，廉航香料航空（SpiceJet）聲明宣布，「我們目前在提供航班最新狀態方面面臨技術問題，團隊正積極解決」；阿卡薩航空（Akasa Air）也表示，由於服務供應商基礎設施問題，包括預訂、報到及管理預定等部分線上服務暫時無法使用。

新加坡

新加坡樟宜國際機場疑似也發生系統故障，部分航空公司的登機手續受影響，員工正在手動進行操作。

其他

輝達遊戲品牌GeForce Now正經歷全球性中斷，完全無法連上Xbox。

任天堂也證實，玩家自東京時間下午1時25分起便無法在線上商店存取或下載遊戲。

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