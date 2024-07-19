「感謝微軟 提前放假」登上微博熱搜　有公司直接宣布休假

▲ 微博網友PO出當機情況。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

微軟（Microsoft）系統當機後，中國大陸也受到衝擊，多個相關詞條登上微博熱搜，許多上班族PO出藍色螢幕電腦，打趣道「感謝微軟讓員工提前下班」。大陸微軟支持中心客服人員表示，目前確認是第三方殺毒軟體更新導致藍屏。

翻看今日下午的微博熱搜榜單，「感謝微軟 提前放假」、「微軟雲服務已恢復」、「微軟藍屏」、「微軟服務中斷導致美國航空停飛」等詞條上榜。

許多網友PO出電腦當機照片，並紛紛「感謝」微軟，「為雙休『添磚加瓦』」、「助力上四休三」、「原來『Happy Friday』是這樣來的」。另外，有公司直接宣布臨時放假，但要求下週每天補1小時工時至補足時間。受影響的上班族被指多為外企員工。

▲網友PO出的微軟故障情況。（圖／翻攝自微博）

不過，也有不少人哀嚎工作受影響，譬如飯店從業者稱「每小時存報表生怕當機」、「本來就緊急，系統壞了只會更緊急」，還有許多人認為「國產操作系統迫在眉睫」，中國應加緊相關技術推進。

針對此次事件，有陸媒以用戶身份咨詢時，大陸微軟支持中心客服人員表示，對於電腦出現批量藍屏的情況，目前了解到大部分都是公司電腦安裝了第三方殺毒軟體之後出現的，目前確認到是相關的殺毒軟體更新導致的藍屏，這種情況如果修改驅動文件名稱無效，只能建議聯繫公司IT進一步處理。