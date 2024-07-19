　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「感謝微軟 提前放假」登上微博熱搜　有公司直接宣布休假

▲▼ 微博網友PO出當機情況。（圖／翻攝自微博）

▲ 微博網友PO出當機情況。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

微軟（Microsoft）系統當機後，中國大陸也受到衝擊，多個相關詞條登上微博熱搜，許多上班族PO出藍色螢幕電腦，打趣道「感謝微軟讓員工提前下班」。大陸微軟支持中心客服人員表示，目前確認是第三方殺毒軟體更新導致藍屏。

翻看今日下午的微博熱搜榜單，「感謝微軟 提前放假」、「微軟雲服務已恢復」、「微軟藍屏」、「微軟服務中斷導致美國航空停飛」等詞條上榜。

許多網友PO出電腦當機照片，並紛紛「感謝」微軟，「為雙休『添磚加瓦』」、「助力上四休三」、「原來『Happy Friday』是這樣來的」。另外，有公司直接宣布臨時放假，但要求下週每天補1小時工時至補足時間。受影響的上班族被指多為外企員工。

▲▼ 微博網友PO出當機情況。（圖／翻攝自微博）

▲網友PO出的微軟故障情況。（圖／翻攝自微博）

不過，也有不少人哀嚎工作受影響，譬如飯店從業者稱「每小時存報表生怕當機」、「本來就緊急，系統壞了只會更緊急」，還有許多人認為「國產操作系統迫在眉睫」，中國應加緊相關技術推進。

針對此次事件，有陸媒以用戶身份咨詢時，大陸微軟支持中心客服人員表示，對於電腦出現批量藍屏的情況，目前了解到大部分都是公司電腦安裝了第三方殺毒軟體之後出現的，目前確認到是相關的殺毒軟體更新導致的藍屏，這種情況如果修改驅動文件名稱無效，只能建議聯繫公司IT進一步處理。

ET快訊
快訊／涉創意私房　補習班負責人突墜樓身亡
引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變
《女神降臨》美女作家來台　169cm老公：我何德何能
獨／台灣駭客發動毀滅攻擊！滅了創意私房　數位部挨轟無能
蝦皮網拍2個月賣4000萬！28歲男拒繳稅219萬　遭拘提管
快訊／國會改革法案暫時處分　總統府尊重：盼早日釐清爭議
獨／跑路還開「橘色藍寶堅尼」　角頭「炎仔」抓到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

醫院院長被爆「偷吃乾妹妹」！美豔小三身分曝　捉姦現場嚇傻了

8歲男孩塗「祛疤膠」左臉潰爛　孩子爸崩潰：直播間317元買的

陸民間高手14年造出18架飛機　初中學歷連「空氣動力學」都是自修

「感謝微軟 提前放假」登上微博熱搜　有公司直接宣布休假

微軟當機！香港機場啟動「緊急應變」　國泰航空籲提早3小時報到

男子花149萬買BMW…開2年才發現是二手　法院：車商退一賠三

全球首款「江海直達型」LNG船交付　陸「氣化長江」戰略關鍵一步

三中全會經濟篇幅減少　張五岳：安全成新焦點

三中全會公報「改革」一詞出現逾50次　2029任務要完成

江湖再見！周星馳發文悼念　鄭佩佩曾言：若無他10億人不認識我

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

超商8＋9

台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中

23歲上兵返家路慘死！騎紅牌重機對撞貨車肢體分離　奪命畫面曝

女地勤扔行李箱「閃電6連摔」　國泰航空證實：已將員工調職

男躺超商冰櫃「安詳貌」　網友炸鍋：直接去太平間

起床發現手被胖喵壓住　狂喊走開虎斑全程無視

醫院院長被爆「偷吃乾妹妹」！美豔小三身分曝　捉姦現場嚇傻了

8歲男孩塗「祛疤膠」左臉潰爛　孩子爸崩潰：直播間317元買的

陸民間高手14年造出18架飛機　初中學歷連「空氣動力學」都是自修

「感謝微軟 提前放假」登上微博熱搜　有公司直接宣布休假

微軟當機！香港機場啟動「緊急應變」　國泰航空籲提早3小時報到

男子花149萬買BMW…開2年才發現是二手　法院：車商退一賠三

全球首款「江海直達型」LNG船交付　陸「氣化長江」戰略關鍵一步

三中全會經濟篇幅減少　張五岳：安全成新焦點

三中全會公報「改革」一詞出現逾50次　2029任務要完成

江湖再見！周星馳發文悼念　鄭佩佩曾言：若無他10億人不認識我

中正大學創業培育基地　連6年獲教育部計劃補助與肯定

男子心臟不適痛到昏厥　嘉義民雄警緊急開道助送醫

暗殺川普槍手已「追蹤共和黨行程」數月　手機存有多位高官照片

男友年薪百萬擁40坪北市房　她2原因「狂嫌沒未來」！全場翻白眼

特拉維夫遭無人機攻擊　爆炸釀1死4傷！葉門反抗軍聲稱負責

哪家手搖飲「是心中第一名？」　網推薦這1家：粉粿好吃

快訊／中和某補習班負責人「涉創意私房」！遭檢約談　今墜樓身亡

八點檔女星收警告：要輪X妳！　演傲嬌千金遭威脅「滾出台灣」嚇壞

從小喜歡「神奇寶貝」！曾祥鈞如願赴日盼天上亡父驕傲

動保團體提案「終止海上賽鴿」公投　第1階段8254人連署達標

「魔鬼終結者」栽了！槍毒男藏摩鐵被警突襲　身旁全裸妹嚇傻

大陸熱門新聞

凌晨5點報案「家裡全是飛蟲」　警秒懂！急召救護車救援

陸婚姻幸福協會人妻偷吃已婚男　綠帽夫氣炸逮人

他咳嗽2年以為肺癌！醫：火鍋辣椒害的

女地勤扔行李箱閃電6連摔　國泰證實

陸團隊發現新型「高溫超導體」登《自然》期刊 超導體積分數達86%

習近平現身破除謠言！出席三中全會閉幕

首爾市長請求向中國租借「大貓熊」

神力嬤單手提24瓶水落跑　老闆看傻

比大貓熊還珍貴！亞洲金貓阿宅去世

中國游泳隊10天接受近200次興奮劑檢查

「感謝微軟 提前放假」　登上微博熱搜

陸「跨欄女神」吳艷妮證件照曝光 戴髮夾小清新造型秀反差萌

男子花149萬買到舊BMW　法院：車商退一賠三

百萬網紅連三場直播都無人下單　廠商斥詐騙提告

更多熱門

相關新聞

即／全球大當機！災情一次看

即／全球大當機！災情一次看

微軟系統19日全球大當機，疑似在全球各地的機場、企業、媒體引發重大災情。以下整理目前各地最新災情：

微軟當機波及桃機7航空公司！離境、報到卡關　緊急改人工劃位

微軟當機波及桃機7航空公司！離境、報到卡關　緊急改人工劃位

即／「微軟大當機」輝達也受影響

即／「微軟大當機」輝達也受影響

微軟當機！香港機場啟動「緊急應變」

微軟當機！香港機場啟動「緊急應變」

即／微軟當機！大阪環球影城無法結帳

即／微軟當機！大阪環球影城無法結帳

關鍵字：

微軟微軟當機微軟系統微軟系統當機微軟死機

讀者迴響

熱門新聞

川普喊「衝突陰影籠罩台灣」　三戰瀕臨爆發

蘿拉惡行全公開！耶嫩不忍全說了

豐采520一坪60萬！卓冠廷曝地下室照：H型鋼彎了

即／YTR型男機長涉強制性交　前女友提告

北韓5女高中生「看韓劇」被判無期徒刑！

Jessi舞台走光露點　大螢幕全轉播嚇到爆粗

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」

大S具俊曄帶子女去遊樂園　素顏照曝光

凌晨5點報案「家裡全是飛蟲」　警秒懂！急召救護車救援

即／北市信義區工人整地…「一顆頭顱」突滾出！

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！　享壽78歲

信義區驚見頭顱！警方垃圾堆中「再找到腿骨」

北區50嵐「超頂2飲品要下架了！」一票人崩潰

紅牌重機視角曝！23歲軍人時速183撞大貨車亡

爸癌末、媽長腫瘤！17歲女高中生苦撐求助

更多

最夯影音

更多

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

超商8＋9

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面