快訊／「微軟大當機」輝達也受影響！　網友苦等5hrs無法登入

▲微軟在全球範圍內傳出當機災情。(圖/路透社)

記者葉睿涵/編譯

美國科技巨頭微軟(Microsoft)系統19日發生全球大當機,英美、日本和歐洲多地都傳出故障災情。如今,社群平台X上也傳出消息,聲稱輝達(NVIDIA)也被這波大當機波及。

⚠ NVIDIA:



**GEFORCE NOW IS CURRENTLY EXPERIENCING A GLOBAL OUTAGE FOR LINKING THEIR XBOX ACCOUNTS WITH GFN