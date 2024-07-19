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快訊／「微軟大當機」輝達也受影響！　網友苦等5hrs無法登入

▲微軟（Microsoft）。（圖／路透社）

▲微軟在全球範圍內傳出當機災情。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

美國科技巨頭微軟（Microsoft）系統19日發生全球大當機，英美、日本和歐洲多地都傳出故障災情。如今，社群平台X上也傳出消息，聲稱輝達（NVIDIA）也被這波大當機波及。

在X上關注市場新聞的帳號「PiQ」率先指出，輝達所營運的遊戲品牌GeForce Now如今正經歷全球性中斷，完全無法連上Xbox。

此外網上也有來自日本的遊戲用戶投訴，他在線上等了5個小時，卻遲遲無法登陸遊戲，讓他感覺自己「被耍了」。

與此同時，據彭博社報導，任天堂的玩家們也在線上商店遇到了問題。任天堂證實，他們的用戶自東京時間下午1時25分開始，就無法在線上商店存取或下載遊戲。

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