假的！盜用《ETtoday新聞雲》商標亂發詐騙信　東森新媒體已檢舉

記者黃君瀚／綜合報導

近日出現身分不明的網友盜用《ETtoday新聞雲》商標，濫發電子詐騙信件，誆稱收件者的網站涉及侵權需要處理，不過從寄件來源就能發現並非出自ETtoday官方。《東森新媒體ETtoday》除了提醒民眾小心受騙，也已向165反詐騙網站檢舉。

該封冒名信件標題為「ETtoday的廣告侵權通知」，寄件者雖刻意取名為「ETtoday」，又自稱是新聞媒體ETtoday的代表人，不過從帳號來看，實為一身分不明、查無此人的Google信箱（bilaleren115@gmail.com）。

此外，信中聲稱收件者的網站上有侵犯版權圖片等問題，卻未具體指出是哪一張圖片、照片，僅稱「需要進一步資訊或有任何問題，請通過電子郵件與我們聯繫」，意圖誘導民眾回覆信件落入詐騙圈套。

《東森新媒體ETtoday》已向165反詐騙網站檢舉，同時提醒民眾勿輕信不明來源的電子郵件，若收到假藉《ETtoday新聞雲》或ETtoday News等名義所發送的信件，有所疑慮，敬請截圖寄至客服信箱service@ettoday.net，或請撥客服電話 +886-2-5555-6366查詢。

警方表示，詐欺網站會以各類型式出現，舉凡簡訊、電子郵件以及通訊軟體等方式傳送連結，裡面一般以涉及刑案、侵權或者是具有民眾涉法等字眼讓民眾緊張，呼籲在看到有疑慮的相關網站連結，千萬不要因為緊張隨意點入「連結查看」；另外也請勿隨意提供相關個人資料給對方，如果對此有疑慮可以撥打反詐專線165查證、舉報，確認是否遭到詐騙，也可以洽附近派出所以及相關警政單位協助處理。