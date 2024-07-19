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台中15年伴手禮名店泡芙發霉！民眾上吐下瀉　衛生局揪2缺失

▲旅禾泡芙之家。（圖／民眾提供）

▲台中知名伴手禮店旅禾泡芙之家遭爆料泡芙發霉，消費者吃了上吐下瀉。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

多次榮獲台中十大伴手禮的旅禾泡芙之家，遭爆料快閃台北車站時，有消費者購買後，因為吃到發霉泡芙導致上吐下瀉。對此，台中市食安處證實6月接獲投訴，前往稽查時未發現原物料、成品發霉，但揪出2項缺失，已要求業者限期改善。

在台中起家的旅禾泡芙之家是15年老品牌，2009年成立，原本只是小小麵包店，後來2018年擴建了第二家分店，以在店外設置泡芙為主題的裝置藝術，吸引眾多觀光客朝聖，進駐審計新村開設旗艦店後，多次參與台中十大伴手禮都榜上有名，打響名號。

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▲旅禾泡芙之家。（圖／民眾提供）

▲台中市食安處前往旅禾稽查，揪出2項缺失。（圖／民眾提供）

旅禾泡芙之家先前到台北車站快閃銷售，卻爆發消費者吃了發霉的焦糖泡芙，泡芙內餡明顯有多處黑綠色斑點，導致上吐下瀉。食安處表示，接獲通知後，立即派員前往製造場所稽查，經查業者6月有接獲民眾反應產品發霉情事，將加強員工教育訓練及食品生產製程品質、運輸、溫度等衛生管控事宜。

食安處說明，現場隨機抽查泡芙類產品及其原料，皆未發現發霉情事，但製造場所稽查結果有作業區環境未保持清潔、產品未離地放置等缺失，已責令業者限期改善，後續將無預警前往複查，如複查結果仍不合格，將依法裁處六萬元以上兩億元以下罰鍰。

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