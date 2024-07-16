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紐約觀光吃228元飯糰挨批　作家朱宥勳曝「不貴」原因

記者黃翊婷／綜合報導

知名作家朱宥勳日前發表一篇心得文，卻遭人批評「去吃一顆7美元的飯糰根本是本末倒置」，他表示，自己只是在紐約待幾天的觀光客，從這幾天的經驗看來，真的不覺得那顆飯糰很貴，「在美國不就是『凡外食就一定加價』嗎？為什麼講到台灣的食物，這條定律又不適用了呢？」

▲打外酥內軟粉漿軟蛋餅！文青台式早餐店插旗行天宮　加碼推懷舊控肉便當。（圖／記者黃士原攝）

▲朱宥勳因為一顆飯糰挨批。（示意圖／記者黃士原攝，與本文店家無關。）

朱宥勳前往日本紐約旅遊，日前他發表一篇心得文章，沒想到遭人批評「去吃一顆7美元（約新台幣228元）的飯糰是本末倒置」；他15日在臉書發文表示，自己只是去紐約觀光，可能真的不懂在那邊生活的「本」是什麼，但以他短短幾天的經驗看來，真的不覺得那顆飯糰很貴。

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朱宥勳解釋，當地連鎖店的漢堡基本也是大於或等於7美元，雖然份量比較大，但是飯糰在紐約算異國食物，價格稍微高一點應該不奇怪，他只是不明白，為何講到台灣食物就一定只能算成本價，如果材料很簡單，或許可以嘗試自己做，「但在美國不就是『凡外食就一定加價』嗎？為什麼講到台灣的食物，這條定律又不適用了呢？」

文章公開之後掀起其他網友留言討論，「我前幾天也付了6澳幣（約新台幣132元）在飯糰上，只要不是我自己做就好」、「花錢的是你，要吃什麼也是你爽就好」、「以紐約的物價來說，一顆飯糰7美元真的不貴」、「光是考慮到油條跟肉鬆在北美有多難找到這一點，7美元解鄉愁根本超便宜」。

前幾天我寫了去吃Win Son...

朱宥勳發佈於 2024年7月15日 星期一
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