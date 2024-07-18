放火燒摩鐵八爪椅！躺床辯：只是抽菸　她蹲地賞火臉被薰黑不肯逃

▲一名失婚女子將棉被及床罩堆置在八爪椅打火機點燃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名女子去年5月間，在男性友人房內放火後蹲在一旁欣賞，被薰到全臉烏黑還不肯逃，所幸保全發現報案，半年後，她又跑到摩鐵，將棉被床罩堆置在八爪椅上後點火，差點又將摩鐵燒了，她遭逮後還詭辯「我沒有燒，我只是抽菸而已」，遭證人打臉當時她躺在床上說「心情不好，想要放把火燒了」，全案日前審結，法官依2項放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，判處她應執行6年徒刑。

依據判決書內容，女子2023年5月11日10時許，在劉姓友人房屋內，因為不明原因，將衣物、掛簾等易燃物品及延長線、筆記型電腦上蓋外殼，全堆在主臥室床鋪邊地面，用打火機引燃，結果延燒到床鋪棉被，造成地面磁磚受熱破裂。但她不但沒有求援，反而蹲坐在火源旁，忍受熱度及濃煙賞火，被燻到臉孔烏黑、鼻涕直流，也不打算逃生，所幸社區保全發現立刻撥打119及時撲滅火勢。

▲女子又到男姓友人的社區住處放火 。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

同年11月12日，女子又跑到一家摩鐵，先是破壞電風扇，到了晚上8點多，她又將房間裡的棉被、床罩，全堆在八爪椅上，再拿打火機點火引燃，結果地板因被燒出好幾個破洞，燃燒產生的濃煙觸發火災警報，旅館職員發現持滅火器前往現場搶救，當時女子卻躺在床上說「心情不好，想要放把火燒了」。

女子被移送法辦後，辯稱「我沒有燒，只是抽菸而已」、「我不是故意放火，我用打火機點火抽菸，然後我就把菸蒂放在桌子上，我就忘記，進去洗澡洗衣服…我一開始只看到煙，我拿棉被跟床罩滅火」。

法官採信證人說法，認定她2次引發火災，卻在犯後辯稱不慎失火，避重就輕，依放火燒燬現供人使用之住宅及建築物未遂罪，累犯，分別判處有期徒刑4年、4年6月。共應執行有期徒刑6年。

事實上，女子2017年時，就曾因為與男友吵架，買2桶共3500cc的汽油揚言要縱火，被判拘役10天，沒想到事隔6年，又兩度縱火，險釀成大禍。