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南投會勘...李孟諺允助彰南大橋可行性評估　促增南下客運路線

▲交通部長李孟諺允諾補助南雲交流道延彰可行性評估經費。（圖／南投縣政府提供）

▲交通部長李孟諺允諾補助南雲交流道延彰可行性評估經費。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

立法院交通委員會立委游顥今天邀請交通部長李孟諺赴南投縣，現勘南雲交流道延伸彰化及國3南投服務區增設南下國道客運站2案；李孟諺指示儘速核定補助南雲交流道延伸彰化可行性評估計畫經費，並朝向以「養量補助計畫」促客運業者新闢路線營運，由南投直接發車南下台南、高雄及屏東等地，讓在地民眾搭乘大眾運輸更方便。

南投縣長許淑華也率同副縣長王瑞德、縣府工務處長張弘岳陪同李孟諺現勘，彰化縣立委陳素月服務處也派員參與，南投縣議員蔡孟娥、吳瑞芳服務處特助林晏生都到場關心，由縣府工務處、交通所向李孟諺進行簡報。

游顥表示，南雲交流道通車迄今尚未完善，縣長許淑華擔任立委時就大力爭取闢建北向連結彰化的彰南大橋，鄉親也殷盼能早日實現，讓中彰雲交通更為方便，往返田中高鐵站就不用繞道，更有利於帶動交流道周邊產業發展；另多年來南投鄉親無南下國道客運路線可搭乘，如欲南下須往台中、彰化等地搭車，相當不便，縣府也藉此機會爭取交通部協助，獲李孟諺支持，將以3年期程，透過養量計畫的每年500萬元經費補助客運業者，新闢國道南下往返高雄、台南及屏東等地服務路線，民眾可在南投境內多個站點上車。

▲交通部長李孟諺允諾補助南雲交流道延彰可行性評估經費。（圖／南投縣政府、立法委員游顥辦公室提供）

李孟諺表示，無論南雲交流道闢建彰南大橋延伸彰化，或田中支線延伸連接集集支線，都攸關南投的生活品質和觀光收入；南投與彰化2縣府已南雲交流道往北聯外橋樑和引道對達成共識，由投縣提出可行性評估計畫申請、列為第一優先辦理方案，總經費近千萬元，交部會儘速核定可行性規劃，讓建設儘快完成。

▲交通部長李孟諺允諾補助南雲交流道延彰可行性評估經費。（圖／南投縣政府、立法委員游顥辦公室提供）

另南投南下國道客運貧缺，需往台中轉乘南下國道客運，對鄉親極為不便，縣府因此提出利用國道3號南投服務區增設客運站方案，週五、週日共4班次服務南下民眾；交部則提出以養量補助計畫，邀請客運業者以新闢路線方式來服務鄉親，就近由南投幾處接駁點乘車，原有客運班次也不用繞行，後續會請公路局和客運業者協商，儘速找到最合宜的方案，中央及地方攜手讓南投交通更臻完善。

眾人隨後也前往南投縣政府7樓國際會議廳聽，由縣府工務處及觀光處提出簡報，說明南投往返中彰地區增班、台鐵田中支線延伸二水站、完善南投縣區域聯絡交通路網、草屯九九峰遊憩園區氦氣球申請適用自由氣球（航空器）、日月潭航線（船舶）智慧旅運服務系統建置、埔里福興溫泉區營運規劃案等多項提案，爭取交通部協助，亦獲李孟諺支持，指示相關單位與縣府深入探討後，就縣府需求妥予協助。

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