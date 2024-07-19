台北最熱地區「萬華」　最新研究：極端高溫恐受熱壓力3個月

▲台北熱島分布圖，統計時間為2023年7月8日13時。（圖／建築與氣候研究室）



文／中央社

成大教授林子平提醒，以台北盆地為例，最熱的萬華地區，1年中已約20%時間處於「熱不舒適」壓力下，若全球增溫幅度達攝氏4度以上，萬華1年將近有1/4時間皆處於「熱不舒適」情境。

台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台發布「2024台灣氣候變遷分析系列報告：暖化趨勢下的台灣極端高溫與衝擊」，以文史紀錄、長期觀測資料與氣候模式推估資料分析台灣過去、現在與未來的極端高溫事件。

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報告中，成功大學建築學系教授林子平所主持的「建築與氣候研究室（Building and Climate Lab, BCLab）」針對都市熱島領域，考慮以高溫對都市最直接的衝擊項目「熱舒適（Thermal comfort）」為主軸，選用「生理等效溫度（Physiological Equivalent Temperature,PET）」作為人體在戶外環境下對複合氣象變數的綜合熱感受量化指標。

林子平告訴中央社記者，體感溫度呈現方式全球有300多種，PET是其中一種，最多科學研究使用，於歐洲發展，廣泛應用於美國、歐洲、亞洲；其中台灣（代表亞熱帶）與德國（代表西歐）的PET標準也被聯合國政府間氣候變化專門委員會第5次評估報告（IPCC AR5）引用。

林子平進一步解釋，PET是指在隔絕降溫的條件下，人所感受到的氣溫，「想像把自己關在密閉暖氣房的感受」；一般而言，台灣若高溫達攝氏36度，體感溫度可能就會在42至45度左右。

林子平表示，以氣象署台北測站在2023年測得最高溫36.9度、濕度43%為例，設定身高1.75公尺、體重75公斤、35歲亞洲成年男子，當下PET為54.6度；若PET大於34度即為「熱不舒適」、大於46度則為「熱極不舒適」。

林子平以台北盆地為例，計算熱不舒適率（全年8760小時中，達到熱不舒適門檻值的小時數百分比），最高溫萬華地區目前已有20.6%的時間處於熱不舒適、2.5%的時間處於熱極不舒適；若在全球升溫2度及4度的情境下，熱不舒適則會分別再上升至22.4%與25.5%，意即增溫4度時，萬華地區全年將有1/4的時間皆處於熱不舒適的壓力下。

林子平強調，面對氣候變遷，需要更加強調適。就他所知，台北市是第一個採用科學基礎目標倡議（Science Based Target initiative,SBTi），以未來氣候變遷情境推估城市綠化的需求，目前正研議「綠容率」的相關規則，設計降溫及遮蔭的綠化，最終以戶外空間「體感溫降溫2°C」為具體目標。