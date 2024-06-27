北市水泥車輾斃婦人　家屬報失蹤卻換來噩耗...悲痛認屍

▲婦人過馬路遭混凝土車輾斃，家屬報失蹤卻換得婦人過世的消息。(圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區康定路、內江街口，1台預拌混凝土車的王姓駕駛因視線死角撞上1名婦人，導致婦人傷重不治，死者身上沒有身分證件以及手機，警方一方面尋找家屬下落，另一方面家屬也因找不到婦人而著急，最後確認為走失的73歲陳姓婦人，家屬將遺體領回辦理後事。

警方調查，61歲的王姓預拌混凝土車駕駛，23日上午10時許開車行經北市萬華區康定路、內江街口，因為轉彎沒有注意到正在過馬路的婦人，將其輾過並卡在車底，當婦人被救出來時已經沒有生命跡象，緊急送往醫院搶救1小時後仍宣告不治。

警方指出，婦人身亡之後，身上並沒有找到相關的證件以及手機等，無發確認身分，立刻調閱監視器確認當天穿著以及身形，交由各單位協助尋找家屬，最後警方懷疑可能是當天有民眾報案當天家中長輩走失，24日立刻通知家屬前來認屍，確認為73歲的陳姓婦人。

據悉，陳姓婦人與家人同住三重，當天離家時沒有告知家人要出門或去哪裡，家人也不知道她為何會跑到萬華，不排除可能是迷路；另外肇事的王姓預拌混凝土車駕駛酒測值0.11，訊後依照公共危險、過失致死罪嫌送辦。