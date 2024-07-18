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快訊／新北三芝淺水灣鐵皮倉庫火警！黑煙狂竄　警消急撲滅

▲▼ 三芝淺水灣附近一間小吃店起火 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲三芝淺水灣附近一間鐵皮倉庫起火 。（圖／翻攝自細說淡水）

記者戴上容／新北報導

新北三芝淺水灣附近一間鐵皮倉庫，18日中午11時時許發生火警，現場黑煙直竄天際，場面相當駭人！警消獲報立即前往，目前已控制住火勢，無人受傷，詳細起火原因仍待進一步調查。

第三大隊大隊長陳志德表示，若初期發現火災時，可在第一時間考量自身安全的情況下使用滅火器嘗試初期滅火，若火勢過大無法滅火時，務必適當執行正確的避難逃生動作，並撥打119請求消防人員的協助。

▲▼ 三芝淺水灣附近一間小吃店起火 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼鐵皮倉庫火警 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼鐵皮倉庫火警 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼鐵皮倉庫火警 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼鐵皮倉庫火警 。（圖／記者戴上容翻攝）

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