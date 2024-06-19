賭場負責人「小六」交保了！談滴妹、查理超無奈：跟他們無關

▲小六交保後對事件做出解釋。（圖／記者呂佳賢攝）



記者劉昌松、柯振中／台北報導

台北市警大安分局19日破獲非法賭場，將蔡姓負責人（小六）、工作人員及賭客等共24人帶回調查，甚至一度傳出網紅「滴妹」的男友、同樣是網紅「I.C Charlie查理」有出資經營。檢方經過複訊後，諭令小六交保，而他也在鏡頭前解釋，經營的德州撲克賽事一切合法，至於滴妹、查理為何被牽扯進來，他也不曉得。

小六交保後在鏡頭前解釋，以台灣的社會現況而言，最了解撲克的人絕對是他，最懂撲克相關法律的，也一定是他們團隊的律師，他們做的是完全合法的競技賽事，之所以會有此次事件，很高機率是遭到惡意檢舉、抹黑。

至於外界傳出滴妹男友「查理」也有出資經營，小六則回應，滴妹跟這些事情完全沒有任何關聯、單純是查理的朋友，根本不曉得為何會被寫在新聞裡。

▲▼小六交保後對事件做出解釋。（圖／記者呂佳賢攝）



查理是否有出資經營？小六則否認，查理並非合夥人，只是來他們這邊上過節目，跟他們沒有太大的關聯，希望大家不要再捕風捉影，全案的來龍去脈為何，他日後也會開直播說明清楚。

事實上，在查理涉及賭場經營的消息出現後，查理有位此發表聲明，強調自己並非老闆、股東或合夥人，也沒有出資創辦協會、參與協會的營運，更無分到任何利潤，他是幕後老闆這項消息並非事實。

查理說，他唯一有參與的是撲克直播秀的經營，同時也是直播秀的合夥人，負責的方面是直播內容、推廣撲克，且直播秀也沒有拿到任何協會的利潤。

查理最後表示，德州撲克錦標賽在台灣是合法競技，只要是合法競技，他絕對不遺餘力支持。身為撲克產業的推廣者之一，他現在也仍在美國SP世界撲克大賽奮戰，希望能夠拿下金手鍊、讓世界看見台灣。