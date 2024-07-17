　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前軍聞社中校孔繁嘉淪共諜　法官斥「背叛國家危害安全」下場曝

▲前軍聞社中校副主任孔繁嘉涉嫌為中國情照單位在台發展組織吸收，三度邀約國軍現役軍官到國外旅遊，前後收受中方11萬7000美金，桃園地院今天下午宣判。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲前軍聞社中校副主任孔繁嘉涉嫌為中國情治單位在台發展組織吸收，三度邀約國軍現役軍官到國外旅遊，前後收受中方11萬7000美金，桃園地院今天下午宣判。（資料照／記者沈繼昌攝）

者沈繼昌／桃園報導

國防部軍聞社前中校副主任孔繁嘉自2006年起被大陸情報單位以金錢利誘吸收，向身邊現役、退役軍官免費招待旅遊，提供大陸地區吸收軍官機會卻受挫，桃園地檢署去年底依貪汙、違反國家安全法等罪起訴，桃園地院今天下午宣判，依對於違背職務之行為收受賄賂罪，判處有期徒刑5年6月、褫奪公權3年，犯罪所得美金11萬7000元、人民幣6萬元及相關物品均沒入，還可上訴。

此案源於前金門駐地記者、金門縣安全旅行社邵姓負責人於2002年起為大陸地區發展組織，先後吸收軍聞社中校副主任孔繁嘉等現役軍官，桃園地檢署指揮調查局國家安全維護工作站長期蒐證，查出孔於2006年間遭大陸情報單位以金錢利誘吸收發展組織，三度以免費招待越南旅遊等條件，誘使現役或退役同袍軍官，提供大陸情報單位接觸、吸收機會，所幸同袍皆未同意加入，但孔前後收受大陸情報單位美金11萬7000元、人民幣6萬元，桃園地檢署於去年12月依涉犯國家安全法第5條之為中國公務機構發展組織未遂罪起訴。

桃院審理時，被告孔坦承犯行不諱，法官認為，孔曾任軍聞社中校副主任，受國軍長期栽培，應知悉效忠國家重要性，卻違背職務之行為收受賄賂，敗壞官箴及軍人武德，危害軍譽及民心士氣，更以招待旅遊方式欲吸收我軍官，而為中國廈門四辦發展組織，幸未得逞，且行為長達十餘年之久，且收受對岸情報利誘，其背叛國家之舉止，嚴重危害國家安全。

法官今天審結依犯對於違背職務之行為收受賄賂罪，處有期徒刑5年6月、褫奪公權3年，犯罪所得美金11萬7000元、人民幣6萬元之物均沒收，本案還可上訴。

 【更多新聞】

快訊／鄭文燦子弟兵也出事！桃議員張肇良涉圖利　檢調約談12人

鄭文燦收押禁見滿一周　律師看守所辦理律見進入第二輪

獨／17歲籃球少年夜遊追撞亡！球友淚嘆：最後一面竟在殯儀館

 

 

ET快訊
342萬人注意！首批退稅月底入帳　總金額飆558億
桃園14歲少女「失蹤8天」　親友急尋
林士傑命案緝兇新進度！警拘第一輛作案車買主　現仍搜索中
美艷人妻炒股慘賠「淪性奴」！　銀行員衝動2次代價出爐
獨／錦新大樓買房供養啃老兒！樓下慘變瀑布
拿不出水費單慘了！他補繳逾146萬稅金

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／林士傑命案緝兇新進度！警拘第一輛做案車買主　現仍搜索中

真相大白！網傳清潔隊員當小偷　竟是街友摸走「制服」變裝

前軍聞社中校孔繁嘉淪共諜　法官斥「背叛國家危害安全」下場曝

新竹男採藥失足墜山谷受困4天　餓到無力回應搜救與死神擦身

獨／錦新大樓買房供養啃老兒！鑽排水孔害樓下變瀑布　離譜動機曝

美艷人妻炒股慘賠「淪性奴」！銀行員衝動2次代價出爐

麥寮爆發違法回填廢棄物案　鄉代會主席捲入...遭約談偵訊

鄭文燦收押禁見滿一周　律師看守所辦理律見進入第二輪

獨／17歲籃球少年夜遊追撞亡！球友淚嘆：最後一面竟在殯儀館

官商勾結超會演！特斯拉掉天坑...楊文科衝現場　5分鐘就閃人

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

李多慧質問沒到場粉絲　生氣喊：去別的球場？

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影_

40歲孕婦駕車「醫院車道暴衝」　2行人遭撞飛...重傷搶救中

狗狗去世後她再帶回一隻　爸抗拒→每天抱著不放手

萬華深夜「掃黃」　3賣淫女竟跳樓躲警

快訊／林士傑命案緝兇新進度！警拘第一輛做案車買主　現仍搜索中

真相大白！網傳清潔隊員當小偷　竟是街友摸走「制服」變裝

前軍聞社中校孔繁嘉淪共諜　法官斥「背叛國家危害安全」下場曝

新竹男採藥失足墜山谷受困4天　餓到無力回應搜救與死神擦身

獨／錦新大樓買房供養啃老兒！鑽排水孔害樓下變瀑布　離譜動機曝

美艷人妻炒股慘賠「淪性奴」！銀行員衝動2次代價出爐

麥寮爆發違法回填廢棄物案　鄉代會主席捲入...遭約談偵訊

鄭文燦收押禁見滿一周　律師看守所辦理律見進入第二輪

獨／17歲籃球少年夜遊追撞亡！球友淚嘆：最後一面竟在殯儀館

官商勾結超會演！特斯拉掉天坑...楊文科衝現場　5分鐘就閃人

周杰倫、昆凌驚喜同框阿湯哥！　「搭肩燦笑」合照曝光

咆哮男搭自強號一路往北鬧「作勢打站務員」　台鐵無奈再報警

羅戈踩球棒扭傷評估休兩周　28歲新洋投等工作簽證中

詹惟中接吻櫻花妹「嘴裡噴出屍臭」秒冷掉！ 　曝恐怖童年陰影

桃園14歲少女「失蹤8天」急尋　親友擔心：疑似網路交友

快訊／林士傑命案緝兇新進度！警拘第一輛做案車買主　現仍搜索中

打工女提離職被拗上班！店長囂張嗆「不用傳勞基法給我看」遭罵爆

真相大白！網傳清潔隊員當小偷　竟是街友摸走「制服」變裝

外資賣超307億！一檔個股爆50萬張大量　外資買超近20萬張

前軍聞社中校孔繁嘉淪共諜　法官斥「背叛國家危害安全」下場曝

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

社會熱門新聞

可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

親友肉搜擋道駕駛　駕駛討道歉

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

試管嬰入住10天窒息亡　母淚訴護理之家沒道歉

竹北天坑挖出2.5億貪污案！工務處長藏寶圖找到1483萬現金

培諾米達信義幼兒園毛畯珅案！監院發聲

快訊／台南男女受困住處電梯3天

台南夫妻困自宅電梯3天！岳母驚聞「救命」嚇壞報警

即／楊文科貪污起訴！包庇天坑建商惡性重大

檢警破解「創意私房」暗網紀錄　全台逮40多人

姊弟命喪國3！她勇救3人「冥婚」代他照顧媽

小商人揭幼兒園狼師個資怒嗆政府　呱吉逆風發聲

淫舅亂倫15歲外甥女！摩鐵激戰4hrs　她關閉手機定位

即／台中30歲男豪宅19樓墜落亡

更多熱門

相關新聞

總統出訪行程疑遭華航職員洩密給共諜　北檢偵辦中

總統出訪行程疑遭華航職員洩密給共諜　北檢偵辦中

台北地檢署偵辦扯鈴教練魯紀賢共諜案，去年依違反國安法起訴。檢方查出，華航葛姓前職員涉嫌提供前總統蔡英文出訪行程、鳳翔專案停機坪照片等提供給魯紀賢，正積極偵辦中。

海軍退將涉共諜案求交保　法院准了

海軍退將涉共諜案求交保　法院准了

黎家維／藉防堵境外勢力之名行箝制異己之實

黎家維／藉防堵境外勢力之名行箝制異己之實

「30顆星星」捲共諜案3人交保　檢抗告成功

「30顆星星」捲共諜案3人交保　檢抗告成功

退役上校共諜案主嫌被判20年　邱國正：有嚇阻效果

退役上校共諜案主嫌被判20年　邱國正：有嚇阻效果

關鍵字：

軍聞社前副主任孔繁嘉共諜案5年6月

讀者迴響

熱門新聞

東京30歲女子遭集體性侵！日本國腳人在現場　當場被逮捕

可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

親友肉搜擋道駕駛　駕駛討道歉

即／瞞已婚哭了　啦啦隊女神證實：我離婚了

2嫩妹搭計程車「肉償車資」！運將炫耀慘了

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

可不可女店員被炎上！「親友疑出面」狂求刪文

全球最罕見鯨魚沖上海灘　人類未見過活體

領錢了！明起15項給付接力入帳　185萬人平均領1.87萬元

快訊／可不可提告！最新聲明：向口水女店員、新竹關埔店求償

試管嬰入住10天窒息亡　母淚訴護理之家沒道歉

竹北天坑挖出2.5億貪污案！工務處長藏寶圖找到1483萬現金

培諾米達信義幼兒園毛畯珅案！監院發聲

天赦日遇「關聖帝君聖誕」　錯過再等57年

更多

最夯影音

更多

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面