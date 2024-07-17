前軍聞社中校孔繁嘉淪共諜　法官斥「背叛國家危害安全」下場曝

▲前軍聞社中校副主任孔繁嘉涉嫌為中國情治單位在台發展組織吸收，三度邀約國軍現役軍官到國外旅遊，前後收受中方11萬7000美金，桃園地院今天下午宣判。（資料照／記者沈繼昌攝）

者沈繼昌／桃園報導

國防部軍聞社前中校副主任孔繁嘉自2006年起被大陸情報單位以金錢利誘吸收，向身邊現役、退役軍官免費招待旅遊，提供大陸地區吸收軍官機會卻受挫，桃園地檢署去年底依貪汙、違反國家安全法等罪起訴，桃園地院今天下午宣判，依對於違背職務之行為收受賄賂罪，判處有期徒刑5年6月、褫奪公權3年，犯罪所得美金11萬7000元、人民幣6萬元及相關物品均沒入，還可上訴。

此案源於前金門駐地記者、金門縣安全旅行社邵姓負責人於2002年起為大陸地區發展組織，先後吸收軍聞社中校副主任孔繁嘉等現役軍官，桃園地檢署指揮調查局國家安全維護工作站長期蒐證，查出孔於2006年間遭大陸情報單位以金錢利誘吸收發展組織，三度以免費招待越南旅遊等條件，誘使現役或退役同袍軍官，提供大陸情報單位接觸、吸收機會，所幸同袍皆未同意加入，但孔前後收受大陸情報單位美金11萬7000元、人民幣6萬元，桃園地檢署於去年12月依涉犯國家安全法第5條之為中國公務機構發展組織未遂罪起訴。

桃院審理時，被告孔坦承犯行不諱，法官認為，孔曾任軍聞社中校副主任，受國軍長期栽培，應知悉效忠國家重要性，卻違背職務之行為收受賄賂，敗壞官箴及軍人武德，危害軍譽及民心士氣，更以招待旅遊方式欲吸收我軍官，而為中國廈門四辦發展組織，幸未得逞，且行為長達十餘年之久，且收受對岸情報利誘，其背叛國家之舉止，嚴重危害國家安全。

法官今天審結依犯對於違背職務之行為收受賄賂罪，處有期徒刑5年6月、褫奪公權3年，犯罪所得美金11萬7000元、人民幣6萬元之物均沒收，本案還可上訴。