翻行李趁機行竊！　每次都坐被害人旁邊...「空中大盜」露餡被逮

記者沈繼昌／桃園報導

航警局年自今年3月起，陸續接獲多起本國籍航班發生竊盜案，航警局成立專案小組佈線追查，經分析比對多起航班入出境資料，鎖定今年起頻繁搭機來台的大陸籍張姓男子涉有重嫌，報請桃園地檢署指揮偵辦；航警局成立專案小組追緝，終於在今年4月間張男再度搭機來台途中當場人贓俱獲，並起獲16種不同國籍外幣等贓物，航警局偵訊後依加重竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。

▲航警局佈線查出大陸籍張姓男子涉嫌挑選東南亞航線航班，趁機翻動旅客行李時行竊財物。（圖／航警局提供）

▲航警局佈線查出大陸籍張姓男子涉嫌挑選國籍航班竊取旅客財物，警方拘捕後起出外籍貨幣等贓物。（圖／航警局提供）

航警局指出，今年3月起接獲多起本國籍航空公司通報，指稱多名旅客入出境時，察覺隨身行李或包包內財物遭竊，航警局成立專案小組，並報請桃園地檢署張股檢察官陳嘉義指揮偵辦；專案小組經分析得知竊嫌犯案時，多挑選長途航班搭乘，鎖定鄰近座位旅客，假借翻動座位上方行李箱自身行李時，趁機下手竊取他人包包內財物。

▲航警局佈線查出大陸籍張姓男子涉嫌在國籍航班竊取旅客財物，警方拘捕後起出16種外籍貨幣等贓物。（圖／航警局提供）

專案小組經清查分析旅客入出境資料，鎖定大陸籍張姓男子涉有重嫌，張男自今年起頻繁搭機來台，且與多名被害人隔走道比鄰而坐，顯有重大嫌疑，為蒐集犯罪事證，航警局派遣專案人員搭乘國籍航空遠赴境外布署，經長期於機艙內蒐證，掌握張男犯罪證據，於今年4月12日張嫌搭機來台途中，當場發現作案後緝捕到案，並在其隨身行李起獲16種各式外幣等贓物，張嫌才俯首認罪，航警人員偵訊後依刑法加重竊盜罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

▲航警局佈線查出大陸籍張姓男子涉嫌在國籍航空航班竊取旅客財物，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／航警局提供）

航警局強調，疫情解封後，大量外籍觀光客來台觀光旅遊及國人出國旅遊人數激增，航警局呼籲旅客搭機時，隨身財物務必隨身攜帶，切勿將貴重物品放在機艙行李櫃，儘量放置目視可及之處，以避免財物遭竊影響出遊心情，航警局將持續落實強化境外、邊境犯罪偵查能量，以保障旅客身體、財產安全。